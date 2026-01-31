Hacete socio para acceder a este contenido

Se abre la categoría revista

Aldo Martínez vuelve al parodismo con Caballeros; La Sara del Cordón sale a defender el título

La Sara Del Cordón (Soc. Negros y Lubolos), House (Revista), Mi Vieja Mula (Murga) y Caballeros (Parodistas) se prestarán esta noche en el Teatro de Verano.

Aldo Martínez vuelve al parodismo con Caballeros

Aldo Martínez vuelve al parodismo con Caballeros

 Foto: parodistas Caballeros
Con el esperado regreso de Aldo Martínez al parodismo, y con La Sara del Cordón que sale a defender su primer premio, esta noche se estará llevando a cabo la sexta etapa del Concurso Oficial del Carnaval en el Teatro de Verano.

  • 20:30 - La Sara Del Cordón (Soc. Negros y Lubolos)
  • 21:50 - House (Revista)
  • 23:10 - Mi Vieja Mula (Murga)
  • 00:15 - Caballeros (Parodistas)

La Sara Del Cordón (Soc. Negros y Lubolos)

Son los últimos campeones de la categoría, que llegará para defender el título con su espectáculo denominado "Viejo, mi querido viejo".

La dirección responsable es de Pablo Pintos, mientras que los textos son de Fabián Silva que junto a Andrea Silva son los encargados de la puesta en escena del conjunto

House (Revista)

El conjunto que vuelve al Carnaval luego de dos años de ausencia, tendrá la difícil tarea de abrir la categoría de revistas. La dirección responsable es de Nicolás Telles y los textos son de Joaquín Olivera y Fabricio Speranza, mientras que los arreglos corales pertenecen a Bruno Canobbio.

El espectáculo se llama "Revista" y tendrá a Hugo Altez, Ángela Pereyra y Matías Morales como los encargados de llevar adelante la historia.

Mi Vieja Mula (Murga)

Otro conjunto que regresa al Carnaval, y lo hace luego de haber sido una de las sorpresas en la prueba de admisión al quedar en el segundo lugar. Bajo el título "Una murga de la Unión", la murga representa personajes de la Unión Soviética.

La dirección escénica y arreglos corales son de Romina Reppeto, los textos son de Sebastián Mederos Plachot, la puesta en escena pertenecen a Nacho Novo mientras que Fernando Olita es el encargado del vestuario.

Caballeros (Parodistas)

Los parodistas de Raúl "Rulo" Sánchez, presentarán su espectáculo denominado "Gran estreno" en el que harán las parodias de Productores, musical famoso de Mel Brooks y la vida del músico uruguayo El Sabalero.

Los textos del espectáculo son de Martín "Pollo" Perrone, y lo más destacado es la vuelta de Aldo Martínez a la categoría de parodistas.

