Cultura y espectáculos Concurso Oficial del Carnaval | La Trasnochada |

No fallaron con la expectativa

Carnaval: altísimo nivel de Valores; La Trasnochada y Jorge mostraron grandes espectáculos

Los Chobys no tuvieron una buena noche, y más allá de los problemas de sonido, les costó envolver al Teatro de Verano el humor que pretendían.

Se fue una nueva noche de Carnaval.

 Foto: @nachoarturaola
Por Fermín Veiga

Con un Teatro de Verano lleno de bote a bote, se llevó a cabo la quinta etapa de la primera rueda del Concurso Oficial del Carnaval. Valores brindó un altísimo espectáculo, mientras que Jorge y La Trasnochada tienen unos minutos finales para encuadrar.

Valores (Soc. Negros y Lubolos)

Una muy buena primera rueda para la comparsa del barrio Ansina, que dejó grandísimas sensaciones. El espectáculo nos trae la historia de migrantes que llegan a Montevideo, provenientes de diferentes puntos del mundo pero también hacen referencia a la migración interna de Uruguay.

La historia se hace sumamente llevadera y cuenta con un gran equipo de baile y canto. Mención especial para el escobero.

Una propuesta sumamente cuidada en todos sus aspectos que vale la pena volver a ver una vez más en el Teatro de Verano.

Jorge (Murga)

Una vez más, Jorge nos brindó un espectáculo más que redondo, cargado de humor y de una crítica política y social muy fuerte. Creo que textualmente, a partir del salpicón (increíblemente logrado), logra sus mejores momentos del espectáculo que atraparon casi que al instante al público.

Una propuesta sumamente agradable y entretenida, que tiene mucho para crecer principalmente en materia coral.

Los Chobys (Humoristas)

Que noche para los humoristas comandados por el Bicho Yuane y Leonardo Paccela. Comenzaron con problemas de sonido que hicieron que debieran volver a empezar la actuación, y de ahí en más, esas dificultades fueron recurrentes.

Al conjunto le costó una enormidad hacer reír, encontrando los momentos más efectivos en las apariciones de Paccela y de Leticia Cohen. En algunos momentos, incluso, la escena fue muy desprolija.

Si bien tuvieron un buen ida y vuelta con el público, tienen muchísimo para crecer de cara a la segunda rueda.

La Trasnochada (Murga)

Una gran primera rueda de La Trasnochada, que si bien a nivel textual tiene altibajos, logró redondear un muy buen espectáculo. Al igual que lo que me pasó con Jorge, siento que la murga empieza a crecer en la última mitad del espectáculo.

Es para destacar el cuplé de las maestras, punto de inflexión en el ida y vuelta de la murga con el público. La retirada es, poética, ambiental y musicalmente una verdadera belleza.

Coralmente la murga está muy bien plantada, y logra a base de una muy buena interpretación, tapar las falencias textuales que tiene el espectáculo. Un espectáculo que tiene para crecer pero que cierra una muy buena primera rueda.

