Presidencia de la República abrió cuatro llamados laborales para profesionales y estudiantes

Otros llamados laborales en Uruguay Concursa

Por otra parte, el Llamado N.º 0003/2026 está destinado a estudiantes del Bachillerato Técnico Profesional en Alojamiento y Servicios Turísticos o Gastronomía. Se ofrecen cuatro cupos para becarios en Servicios Generales, incluyendo un cupo para personas afrodescendientes, en cumplimiento de la Ley N.º 19.122. El contrato también es por 18 meses, con 30 horas semanales y la misma retribución que las restantes becas. Las postulaciones están abiertas del 12 de enero al 3 de febrero de 2026.

Finalmente, el Llamado N.º 0004/2026 corresponde a un cargo profesional de Analista en Gestión Humana, bajo régimen de provisoriato, para la Oficina Nacional del Servicio Civil. Se trata de dos puestos, con una carga horaria de 40 horas semanales y una remuneración de $64.424 nominales. El contrato inicial es por 12 meses, con posibilidad de designación definitiva tras evaluación. Pueden postular licenciados en Relaciones Laborales, Administración, Dirección de Empresas, Gestión Humana, o carreras afines con especialización en el área. El período de postulación es del 19 de enero al 3 de febrero de 2026.

Todos los llamados comparten un proceso de selección que incluye, según el caso, evaluación de requisitos excluyentes, méritos y antecedentes, entrevistas y fallo final. Las inscripciones deben realizarse exclusivamente en el sitio web www.uruguayconcursa.gub.uy.