Carnaval: una etapa que promete grandes espectáculos

Entre los componentes del conjunto, destacan Roberto Romero, María Elena Pérez Algorta, Isabela “Chabela” Ramírez, Andrés “Pedro” Takorian y Pablo Porciúncula.

Jorge (Murga)

El año pasado dejó buenas sensaciones que volvió a repetir en la prueba de admisión. El espectáculo denominado “Náufragos” llega con la dirección escénica y arreglos corales de Camilo Estévez.

En los textos aparecen Cristian Killy Rodríguez, Juan Tiago Sotelo, Camilo Estévez, mientras que en la retirada aparece la lapicera de Diego Rosberg.

Los Chobys (Humoristas)

Es uno de los conjuntos más queridos en Carnaval, y pese a que el último año no tuvieron una buena función, siempre se los espera con ansias para saber con que nos pueden sorprender.

El espectáculo “Tiempos modernos” tiene la dirección responsable y textos de Julio Yuane, Leonardo Pacella. Junto a Katya Zakarian son los encargados de la puesta en escena. Entre sus figuras aparece Leticia Cohen, que llega luego de brillar en el parodismo.

La Trasnochada (Murga)

Es una murga que todos los años da que hablar y va nuevamente por poner su nombre entre las mejores propuestas del año, con el espectáculo denominado “Los falsificadores de siempre”.

La dirección escénica y arreglos corales son de Martín Souza, que junto a Maximiliano Orta son los encargados de los textos. Lo más destacado en La Trasnochada, es la vuelta de Diego “Macaco” Techera a la cuerda de sobreprimos.