Nacho Alonso pidió "limitar el poder de Daecpu" y que los carnavaleros tengan "voz y voto"

“Debería volver a ser un lugar dónde las personas que son parte del Carnaval tengan voz y voto. Si bien hay un sindicato, está costando que el carnavalero de a pie tenga ese espacio”, continuó.

Alonso puso en la mesa que los conjuntos de Carnaval “hipócritamente” le reclaman a los demás espacios que tengan ese espacio, sin embargo, en el Carnaval “si no es Daecpu o la Intendencia, no existe una tripartita. Tienen que existir una tripartita para la organización”.

La creación del sindicato

Para Nacho Alonso, la creación del Sindicato Único de Carnavaleras y Carnavaleros del Uruguay (Sucau), no fue un acierto ya que entiende que se debería haber “propuesto una asociación como tiene el teatro”.

“Funcionando como sindicato o gremio, le decís al otro que es el patrón y en realidad el otro no es el patrón sino que es el que firma obligatoriamente. Tendría que haber una asociación de carnavaleros que son los de a pie, en dónde se incluya componentes, técnicos y todos los que trabajen en Carnaval para que de alguna manera tengan voz y voto”, explicó.

Ejemplificó su postura haciendo referencia a que a los carnavaleros no se les pregunta si quieren o no el reloj en el Teatro de Verano, si están bien las longitudes de los espectáculos, entre otras cosas. “Termina decidiendo gente que son cargos políticos que cada cinco años se van. Entre los funcionarios de la IM y la gente que trabaja en Daecpu termina definiendo una cosa que moviliza a un montón de personas”.

El futuro del Carnaval

En cuánto a lo que espera del Carnaval de nuestro país, Nacho Alonso pidió “hacerlo más cómodo” y criticó la ruta de los tablados que hacen los conjuntos. “No podés obligarlos a llegar del Geant al Cerro en quince minutos”.

Otra de las propuestas es “bajar los costos del Teatro de Verano” para que las propuestas sean “lo más parecido” a lo que hacen en los tablados de barrio. "Hay que generar un concurso que sea popular en los barrios. Con el formato que hay ahora es difícil cambiar, porque solo se piensa en lo comercial”.

“Entiendo que del otro lado tenés una oposición que si invertís un peso más en el Carnaval te va a saltar con los tapones de punta pero hay cosas que no son dinero sino que hay que pensarlo desde el lado político”, sentenció.