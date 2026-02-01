Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos Canelones Suena Bien | Atlántida | convocatoria

Récord de público

Canelones Suena Bien 2026: música, multitud y un cierre a toda fiesta en Atlántida

La quinta edición del festival Canelones Suena Bien cerró este sábado con una jornada multitudinaria en la rambla de Atlántida.

Por Redacción de Caras y Caretas

Canelones Suena Bien sigue consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes del verano uruguayo. La serie de conciertos —con entrada libre y gratuita— transformó durante dos noches la “Manzana Cero” del balneario en un epicentro de música, encuentro ciudadano y festejo popular frente al Río de la Plata.

Dos noches, alta convocatoria y una grilla de altura

Organizado por la Intendencia de Canelones, Canelones Suena Bien arrancó el jueves 29 de enero, con una primera noche que superó todas las expectativas. Más de 60.000 personas se congregaron para disfrutar de las presentaciones de Las Cobras, Buitres y La Vela Puerca, generando una verdadera “jornada histórica” que desbordó la rambla y trajo un clima de celebración colectiva a la Costa de Oro.

El cierre de la edición se vivió este sábado 31, con una grilla que combinó la energía joven y los sonidos clásicos: la rapera RØCÍO abrió la tarde, seguida por el carisma y la trayectoria de Rubén Rada, y coronada con la actuación internacional de la brasileña Daniela Mercury, quien deslumbró al público con su potente presencia escénica y ritmos festivos.

Además, como "frutilla de la torta" la sorpresa trajo la magia: Daniela Mercury mezcló Brasil y candombe junto a Rada generando un momento de los que no se cuentan, se guarda en la memoria.

Organización, seguridad y experiencia

Una de las novedades de este año fue la implementación por primera vez de un Centro de Monitoreo Móvil, que permitió coordinar en tiempo real la seguridad y el flujo del público dentro del predio. El dispositivo, que integró a la Policía Nacional, Prefectura y distintas divisiones municipales, facilitó que las jornadas se desarrollaran sin incidentes mayores, destacando la planificación y el trabajo interinstitucional como pilares del desarrollo del festival.

Impacto cultural y económico

Más allá de la fiesta, Canelones Suena Bien 2026 demostró su relevancia como motor cultural y turístico. La alta afluencia de público —incluso de fuera del departamento— dinamizó la hotelería y la gastronomía local, con ocupación plena y movimiento sostenido en comercios durante ambas jornadas. Para muchos residentes y visitantes, el festival se ha convertido en un clásico del verano, que no solo ofrece música sino también encuentros y experiencias compartidas frente al mar.

Al concluir la edición y con una convocatoria que se estima en más de 100.000 personas en las dos noches del festival, la organización ya mira hacia el futuro con la expectativa de que Canelones Suena Bien siga creciendo y consolidándose en los próximos años, reforzando la identidad cultural de Atlántida y el departamento de Canelones como espacios de encuentro creativo y social.

