Canelones Suena Bien 2026: música, multitud y un cierre a toda fiesta en Atlántida

Además, como "frutilla de la torta" la sorpresa trajo la magia: Daniela Mercury mezcló Brasil y candombe junto a Rada generando un momento de los que no se cuentan, se guarda en la memoria.

Organización, seguridad y experiencia

Una de las novedades de este año fue la implementación por primera vez de un Centro de Monitoreo Móvil, que permitió coordinar en tiempo real la seguridad y el flujo del público dentro del predio. El dispositivo, que integró a la Policía Nacional, Prefectura y distintas divisiones municipales, facilitó que las jornadas se desarrollaran sin incidentes mayores, destacando la planificación y el trabajo interinstitucional como pilares del desarrollo del festival.

Impacto cultural y económico

Más allá de la fiesta, Canelones Suena Bien 2026 demostró su relevancia como motor cultural y turístico. La alta afluencia de público —incluso de fuera del departamento— dinamizó la hotelería y la gastronomía local, con ocupación plena y movimiento sostenido en comercios durante ambas jornadas. Para muchos residentes y visitantes, el festival se ha convertido en un clásico del verano, que no solo ofrece música sino también encuentros y experiencias compartidas frente al mar.

Al concluir la edición y con una convocatoria que se estima en más de 100.000 personas en las dos noches del festival, la organización ya mira hacia el futuro con la expectativa de que Canelones Suena Bien siga creciendo y consolidándose en los próximos años, reforzando la identidad cultural de Atlántida y el departamento de Canelones como espacios de encuentro creativo y social.