Poder Ejecutivo confirma ajuste definitivo de jubilaciones y pensiones.

Cronograma de pagos y reliquidación

Debido a que en diciembre se había fijado un aumento provisorio del 5,72 %, el pago de las prestaciones seguirá el siguiente esquema:

Febrero: Los beneficiarios percibirán el importe con el ajuste provisorio del 5,72 %.

Marzo: Se abonará el aumento definitivo del 5,97 % junto con la reliquidación de la diferencia correspondiente al mes de enero (retroactividad).

Las personas que hayan accedido a la jubilación durante el transcurso de 2025 recibirán un ajuste proporcional, calculado según la fecha de vigencia de su pasividad.

Calendario de cobro para el mes de febrero

El pago de las prestaciones se realizará bajo el siguiente calendario: