Poder Ejecutivo confirma ajuste definitivo de jubilaciones y pensiones.

El Banco de Previsión Social (BPS) informó que el ajuste definitivo para las jubilaciones y pensiones correspondientes al año 2026 se fijó en 5,97 %. Esta cifra se establece tras la divulgación del Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN) por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes.
Detalles del ajuste y poder de compra
El incremento del 5,97 % representa una suba del 2,32 % por encima del costo de vida, considerando que el Índice de Precios del Consumo (IPC) anualizado al cierre de 2025 fue de 3,65 %.
Para quienes perciben las pasividades mínimas, este ajuste se complementa con el incremento adicional permanente del 2 % otorgado en julio de 2025. Asimismo, se mantiene lo anunciado por el gobierno respecto al 1 % restante de dicho aumento adicional, previsto para el 1 de julio de 2026, el cual no será descontado del ajuste general de enero.
Cronograma de pagos y reliquidación
Debido a que en diciembre se había fijado un aumento provisorio del 5,72 %, el pago de las prestaciones seguirá el siguiente esquema:
-
Febrero: Los beneficiarios percibirán el importe con el ajuste provisorio del 5,72 %.
Marzo: Se abonará el aumento definitivo del 5,97 % junto con la reliquidación de la diferencia correspondiente al mes de enero (retroactividad).
Las personas que hayan accedido a la jubilación durante el transcurso de 2025 recibirán un ajuste proporcional, calculado según la fecha de vigencia de su pasividad.
Calendario de cobro para el mes de febrero
El pago de las prestaciones se realizará bajo el siguiente calendario:
-
Bancos e Instituciones de Dinero Electrónico: 3 de febrero.
Oficinas centrales del BPS: Del 3 al 18 de febrero.
Empresas contratistas (Abitab y Redpagos): Del 4 al 18 de febrero.
Interior del país (Giros): Del 4 al 6 de febrero.