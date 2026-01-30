Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad BPS | febrero |

BPS

Poder Ejecutivo confirma ajuste definitivo de jubilaciones y pensiones

El aumento final será del 5,97%. El BPS confirmó que la diferencia en las jubilaciones y el pago retroactivo correspondiente a enero se abonarán en marzo.

 Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El Banco de Previsión Social (BPS) informó que el ajuste definitivo para las jubilaciones y pensiones correspondientes al año 2026 se fijó en 5,97 %. Esta cifra se establece tras la divulgación del Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN) por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes.

Detalles del ajuste y poder de compra

El incremento del 5,97 % representa una suba del 2,32 % por encima del costo de vida, considerando que el Índice de Precios del Consumo (IPC) anualizado al cierre de 2025 fue de 3,65 %.

Para quienes perciben las pasividades mínimas, este ajuste se complementa con el incremento adicional permanente del 2 % otorgado en julio de 2025. Asimismo, se mantiene lo anunciado por el gobierno respecto al 1 % restante de dicho aumento adicional, previsto para el 1 de julio de 2026, el cual no será descontado del ajuste general de enero.

Cronograma de pagos y reliquidación

Debido a que en diciembre se había fijado un aumento provisorio del 5,72 %, el pago de las prestaciones seguirá el siguiente esquema:

  • Febrero: Los beneficiarios percibirán el importe con el ajuste provisorio del 5,72 %.

  • Marzo: Se abonará el aumento definitivo del 5,97 % junto con la reliquidación de la diferencia correspondiente al mes de enero (retroactividad).

Las personas que hayan accedido a la jubilación durante el transcurso de 2025 recibirán un ajuste proporcional, calculado según la fecha de vigencia de su pasividad.

Calendario de cobro para el mes de febrero

El pago de las prestaciones se realizará bajo el siguiente calendario:

  • Bancos e Instituciones de Dinero Electrónico: 3 de febrero.

  • Oficinas centrales del BPS: Del 3 al 18 de febrero.

  • Empresas contratistas (Abitab y Redpagos): Del 4 al 18 de febrero.

  • Interior del país (Giros): Del 4 al 6 de febrero.

