Paros este miércoles en sucursales del BROU de Paso Molino y Florida

En el marco de las medidas aprobadas por los trabajadores bancarios por un nuevo convenio colectivo en la banca pública, el Consejo del Sector Financiero Oficial resolvieron paros en tres sucursales del BROU para este miércoles 25 de febrero, en el marco de la negociación del convenio colectivo.
Los trabajadores de la banca pública se movilizan y realizan paros en reclamo de un nuevo convenio colectivo para el sector.