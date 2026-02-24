Paros este miércoles en sucursales del BROU de Paso Molino y Florida

El paro se iniciará a las 12:40 y la hora de finalización será comunicada durante la concentración.

Paros se comunican sobre la marcha

Precisa AEBU que día a día el Consejo irá comunicando las agencias y sucursales que pararán, de modo que sean de carácter sorpresivo, pero siempre con el objetivo de no entorpecer la atención a los clientes sino de concientizar a la opinión pública sobre las dificultades que tiene la banca oficial y cuál es la plataforma del sindicato al respecto.

Los trabajadores del sector vienen negociando un nuevo convenio colectivo. Al no aceptar la asamblea la propuesta del Poder Ejecutivo, ya que no contemplaba los reclamos, el Gobierno planteó que había que negociar desde cero. Para los trabajadores esto podría implicar la pérdida de conquistas históricas del gremio.