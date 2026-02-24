Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales

por nuevo convenio

Paros este miércoles en sucursales del BROU de Paso Molino y Florida

Los trabajadores de la banca pública se movilizan y realizan paros en reclamo de un nuevo convenio colectivo para el sector.

Bancarios paran por nuevo convenio.

 AEBU
Por Fabián Tapia

En el marco de las medidas aprobadas por los trabajadores bancarios por un nuevo convenio colectivo en la banca pública, el Consejo del Sector Financiero Oficial resolvieron paros en tres sucursales del BROU para este miércoles 25 de febrero, en el marco de la negociación del convenio colectivo.

La medida se desarrollará en la sucursal del Banco República de Paso de la Arena, en Montevideo, y en la Sucursal Florida y Microbanca Florida, con concentración en la puerta de la sucursal y paro a partir de las 12:40 horas.

Señala la Asociación de Empleados Bancarios (AEBU) que esta movilización forma parte de las acciones definidas por el Consejo en el actual proceso de negociación colectiva. Los días previos ya se habían hecho paros en Colón y Las Piedras (miércoles 11), Paso Molino y Cerro (jueves 12), Centro, Pocitos y Av. Rivera (viernes 13), San José y Atlántida (lunes 23) y Trinidad (martes 24).-

El paro se iniciará a las 12:40 y la hora de finalización será comunicada durante la concentración.

Paros se comunican sobre la marcha

Precisa AEBU que día a día el Consejo irá comunicando las agencias y sucursales que pararán, de modo que sean de carácter sorpresivo, pero siempre con el objetivo de no entorpecer la atención a los clientes sino de concientizar a la opinión pública sobre las dificultades que tiene la banca oficial y cuál es la plataforma del sindicato al respecto.

Los trabajadores del sector vienen negociando un nuevo convenio colectivo. Al no aceptar la asamblea la propuesta del Poder Ejecutivo, ya que no contemplaba los reclamos, el Gobierno planteó que había que negociar desde cero. Para los trabajadores esto podría implicar la pérdida de conquistas históricas del gremio.

