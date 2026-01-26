Comienza el Concurso Oficial del Carnaval con un esperado regreso y dos debutantes

La dirección responsable es de Daniel Cerrudo, la puesta en escena es de Julio del Rio y el vestuario de Fernando Olita. Además, los textos son de Sebastián Mederos y José María Novo.

Gente Grande (Murga)

Fue la última murga en obtener su lugar en este concurso, proveniente de la prueba de admisión. El espectáculo se denomina “Con eso no se jode” y llega con los textos Matías Canzani, Sofía Zonolli y Joaquín de León.

Además, la dirección escénica y arreglos corales es de Matías Canzani, mientras que la puesta en escena es de Mathías Iguini.

Social Club (Humoristas)

En la prueba de admisión dejaron buenas sensaciones, y llegarán esta noche al Teatro de Verano para hacer su debut en una categoría que necesita renovación, y puede encontrarla con este conjunto.

Con la dirección responsable de Diego Mesa, y la dirección artística de Diego Lois Petit, esta noche presentarán en el Teatro de Verano su espectáculo denominado “Un récord mundial”.

Falta y Resto (Murga)

Es uno de los regresos que más expectativas genera. La murga encabezada por Raúl “Flaco” Castro, vuelve tras ocho años de ausencia con su espectáculo denominado “Amor de murga”.

Edu “Pitufo” Lombardo es el director escénico y arreglador coral de la murga, “Pinocho” Routin y Orlando “Mono” da Costa son los encargados de la puesta en escena. Además, Raúl Castro y Felipe Castro son los encargados de los textos de la murga.