El histórico convenio entre Defensa e Inisa para capacitar a jóvenes privados de libertad

Detalles del acuerdo entre Defensa y el Inisa

* Los jóvenes en conflicto con la ley bajo la responsabilidad del Inisa accederán a los talleres de capacitación del MDN.

* Se habilitará un cupo de entre 20 y 30 plazas en los cursos que ofrecen las escuelas técnicas de la secretaría de Estado.

Lazo consideró que esta iniciativa es una forma de “sumar un recurso más” a las herramientas de reinserción, capacitación laboral y formación de valores.

La ministra relató que este proyecto se originó en las consultas de los jóvenes del Inisa a los edecanes presidenciales, en el marco de la visita encabezada por el presidente Orsi a la Colonia Berro en 2025.

Asimismo, remarcó que el proyecto se enmarca en los objetivos de la Convención de los Derechos del Niño sobre Protección a la Infancia y Adolescencia, “sobre todo, de los que están en condiciones de vulnerabilidad” y en la Ley Marco de Defensa Nacional, en relación al rol social que desarrolla la cartera.

Por su parte, Saavedra reafirmó que la obligación del Inisa es construir caminos para concretar la reinserción social de los jóvenes en conflicto con la ley.

“Ese es un propósito complejo, porque se trata de mover la cabecita y el corazón de los jóvenes que están bajo nuestra responsabilidad, y, para resolver ese desafío, tenemos que usar todos los recursos e instituciones a disposición”, aseguró.

En ese sentido, Saavedra recordó que el instituto abarca una “multiplicidad de acuerdos” para que dichos jóvenes accedan a capacitación, formación y oportunidades laborales.

La articulación del convenio

Antes de la implementación del convenio, los representantes del Ejército Nacional concurrirán a la Colonia Berro en febrero a fin de encabezar una instancia abierta y voluntaria para informar a los jóvenes sobre las oportunidades de capacitación.

“Van desde tocar en una banda, carpintería, mantenimiento, distintas instancias que tiene el Ejército”, informó Saavedra en una rueda de prensa. Esa presentación será abierta y de carácter voluntario.

Posteriormente, comenzarán las capacitaciones específicas sobre los trabajos que ejecuta el Ejército en el ámbito social, en las que participarán entre 20 y 30 jóvenes, elegidos según sus capacidades, quienes se formarán en las escuelas técnicas del MDN.