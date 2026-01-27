Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad destino | Tacuarembó | San Gregorio

Patrimonio, identidad y futuro

De lugar de paso a destino elegido: el nuevo mapa turístico de Tacuarembó

Impulsado por una estrategia sostenida de inversión pública, participación privada y una oferta turística cada vez más diversa, Tacuarembó atraviesa un cambio de paradigma.

Tacuarembó se consolida como destino turístico
Por Redacción de Caras y Caretas

Tacuarembó deja atrás su histórica condición de territorio de tránsito para consolidarse como un destino elegido. San Gregorio de Polanco, Iporá y una agenda cultural en expansión dan forma a un nuevo mapa turístico en el norte del país, respaldado por cifras récord de visitantes y un perfil de turista en plena transformación.

San Gregorio marca el camino

Según destacó el director de Turismo departamental, Marcelo Crespi, el crecimiento responde a una estrategia de largo plazo que combina inversión pública, respuesta del sector privado y una diversificación consciente de la propuesta. San Gregorio de Polanco vuelve a ocupar un rol central en este proceso. La llamada “península dorada”, principal playa de agua dulce del país, mantiene desde diciembre una afluencia constante de público, impulsada por una agenda de eventos masivos que refuerzan su identidad como espacio de encuentro cultural. Festivales musicales y actividades comunitarias no solo atraen turistas, sino que fortalecen el vínculo entre visitantes y población local.

Infraestructura y su rol clave

La mejora en la infraestructura acompaña este fenómeno. La nueva terminal de ómnibus, junto con la expansión de la oferta gastronómica y comercial, redefine la experiencia de llegada y permanencia, elevando los estándares sin perder el carácter local. En paralelo, el balneario Iporá consolida una propuesta distinta pero complementaria: naturaleza, recreación y bienestar. La recuperación de espacios emblemáticos del Parque Manuel Oribe y la incorporación de actividades deportivas y recreativas amplían el abanico de públicos, especialmente familias que buscan contacto con el entorno natural.

Uno de los cambios más significativos es el perfil del visitante. Datos del Ministerio de Turismo muestran un crecimiento sostenido de turistas provenientes del área metropolitana, atraídos por campañas digitales y una mayor presencia en medios. Tacuarembó ya no es solo un punto en la ruta, sino un destino elegido.

Respaldado por el apoyo del BID, el departamento apuesta a consolidar una “industria sin chimeneas” que articula turismo, cultura y desarrollo local, con propuestas que trascienden el verano e integran patrimonio, identidad y futuro.

