Tacuarembó deja atrás su histórica condición de territorio de tránsito para consolidarse como un destino elegido. San Gregorio de Polanco, Iporá y una agenda cultural en expansión dan forma a un nuevo mapa turístico en el norte del país, respaldado por cifras récord de visitantes y un perfil de turista en plena transformación.
Patrimonio, identidad y futuro
De lugar de paso a destino elegido: el nuevo mapa turístico de Tacuarembó
Impulsado por una estrategia sostenida de inversión pública, participación privada y una oferta turística cada vez más diversa, Tacuarembó atraviesa un cambio de paradigma.