Política Bettiana Díaz | convenio | instrucción militar

Parlamento

Bettiana Díaz despejó dudas sobre el convenio entre Defensa e INISA

"Es un convenio con los cursos de escuelas técnicas, no tiene nada que ver con instrucción militar", dijo la senadora Bettiana Díaz, quien valoró positivamente la iniciativa.

Bettiana Díaz, senadora del FA. 

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
En declaraciones realizadas en ronda de prensa, Díaz sostuvo que el acuerdo se enmarca en una lógica socioeducativa y está vinculado exclusivamente a cursos de escuelas técnicas. “Hay que decir, como para despejar alarmas públicas, que es un convenio con los cursos de escuelas técnicas, no tiene nada que ver con introducción a la vida militar, instrucción militar”, subrayó. En ese sentido, remarcó que “son menores de edad, la mayoría, y aquellos que están cumpliendo penas no pueden ingresar a la unidad militar”, por lo que consideró “un delirio pensar que esto tiene que ver con listar gurises en el Ejército”.

Las declaraciones de la senadora se produjeron en un contexto de debate interno en el Frente Amplio, luego de que se anunciara la firma del acuerdo entre Defensa e INISA, que generó tensiones y cuestionamientos dentro de la fuerza política. El convenio forma parte de una serie de medidas impulsadas por la actual conducción del INISA para ampliar las herramientas de formación y rehabilitación de adolescentes privados de libertad.

"Un abordaje socioeducativo diferente"

Díaz recordó que, tras los cambios introducidos por la Ley de Urgente Consideración, algunos adolescentes cumplen penas de hasta diez años. “Ingresan con dieciséis, diecisiete años, y salen siendo hombres”, señaló, y agregó que esa realidad exige nuevas respuestas del Estado. Según explicó, muchos de esos jóvenes “necesitan otras herramientas para insertarse en la vida” una vez que recuperan la libertad.

En ese marco, puso como ejemplo los cursos que históricamente brindan las Fuerzas Armadas en áreas como sanidad militar, tisanería o enfermería, realizados por muchas personas que "luego se inserta a la vida, no a la vida militar, a la vida laboral en el sector privado”.

La senadora también aclaró que los convenios que se firmen con el Ministerio de Defensa no sustituyen los acuerdos ya existentes con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). “Hay un montón de programas que se articulan, y claramente lo que necesitamos es profundizar el abordaje socioeducativo y alternativas nuevas, que hasta ahora no han funcionado”, sostuvo.

En línea con lo planteado por el presidente del directorio del INISA, Jaime Saavedra, Díaz reconoció las falencias del sistema. “Hemos fallado sistemáticamente en la educación y en la rehabilitación”, dijo, y definió el convenio como parte “de una batería de medidas” orientadas a un “abordaje socioeducativo diferente” dentro del instituto.

Finalmente, cuestionó las reacciones críticas que se generaron en torno al acuerdo y planteó una comparación con otros actores que participan en la formación de adolescentes privados de libertad. “Mucha gente pone el grito en el cielo cuando pasan estas cosas, sin tener muy claro cómo funciona el convenio, y vuelvo a decir, es con las escuelas técnicas, pero no los escuché horrorizarse cuando estos cursos los dan únicamente organizaciones religiosas”, señaló.

Y concluyó: “Esto es muy positivo para jóvenes que llegaron a tener la administración pasada hasta veintitrés horas diarias de encierro en celda, sin hacer nada. ¿Quién se rehabilita así? Nadie”.

