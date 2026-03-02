El próximo sábado 7 de marzo se estará llevando a cabo una nueva edición del Velódromo Solidario, evento que es organizado por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Luego de haber anunciado la grilla, este lunes comenzó la venta de entradas para asistir al evento.
por redtickets y boletería del velódromo
Comenzó venta de entradas para el Velódromo Solidario 2026
El evento tendrá lugar el próximo sábado 7 de marzo en el Velódromo Municipal, con entradas de hasta $500 y múltiples beneficios.