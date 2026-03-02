Hacete socio para acceder a este contenido

por redtickets y boletería del velódromo

Comenzó venta de entradas para el Velódromo Solidario 2026

El evento tendrá lugar el próximo sábado 7 de marzo en el Velódromo Municipal, con entradas de hasta $500 y múltiples beneficios.

Se viene el Velódromo Solidario 2026.

 Federico Gutiérrez / FocoUy
El próximo sábado 7 de marzo se estará llevando a cabo una nueva edición del Velódromo Solidario, evento que es organizado por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Luego de haber anunciado la grilla, este lunes comenzó la venta de entradas para asistir al evento.

Las entradas pueden adquirirse a través de la boletería del Velódromo o por la web de Redtickets.

  • Platea numerada: $500
  • Tribuna sin numerar: $420

Beneficios

  • Tribuna Bonificada : $250 (Jubilados Y Afiliados a sindicatos del PIT-CNT, Tarjeta solidaria Fucvam, Fecovi)
  • Menores de 12 y Credencial Verde de la IM: Gratis en Tribuna
  • BROU (de 19.00 hs a 23.30 hs): 50% en tribunas
  • OCA (de 19.00 hs a 23.30 hs): 2x1 en tribunas
  • ANDA: 2x1 en tribunas

Esta nueva edición del Velódromo Solidario tendrá lugar en el Velódromo Municipal el próximo sábado 7 de marzo, comenzando a las 19:30 horas con las siguientes actuaciones:

  • Diablos Verdes
  • Doña Bastarda
  • Queso Magro
  • La Gran Muñeca
  • Patos Cabreros
  • Cayó la Cabra
  • Falta y Resto

