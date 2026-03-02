El Gobierno realizó la mayor asignación de recursos para la primera infancia en la historia del país, destacó el presidente Yamandú Orsi, en un discurso ante la Asamblea General sobre su primer año de gestión. Repasó medidas orientadas a la infancia y la salud, y resaltó que más de 200.000 niños acceden a un bono por asistir a clase.
Orsi en la Asamblea General: se realizó la mayor asignación para primera infancia
