Orsi en la Asamblea General: se realizó la mayor asignación para primera infancia

"Queremos garantizar que el año electivo no dependa del bolsillo de las familias. (...) Estamos convencidos de que un país invierte en sus niños, invierte en el futuro (...) Comenzó el programa Crece Desde el Pie, articulando salud, vivienda y desarrollo infantil para que ningún niño dé sus primeros pasos en una casa con piso de tierra", afirmó.

Alimentación de la infancia

Asimismo, destacó que su administración duplicó la cobertura de comedores escolares de educación media para que 40.000 estudiantes puedan almorzar.

"La preocupación de estos gurises no puede pasar por la alimentación (...) En mi Gobierno, crecer con equidad es lo que legitima. Una sociedad se reconoce también en cómo cuida a quienes más lo necesitan. Regularizamos el abastecimiento de casi 100 medicamentos, redujimos un 15 por ciento la lista de espera", remarcó.

A su vez, Orsi destacó la "solidaridad de los médicos cubanos que permitieron que más de 95.000 compatriotas recuperan la vista", la baja de la mortalidad infantil, la incorporación de la vacuna contra el meningococo y la puesta en marcha de la iniciativa Acción País por la Salud Mental.