Política Asamblea General | infancia |

informe

Orsi en la Asamblea General: se realizó la mayor asignación para primera infancia

En su discurso, Orsi repasó las medidas orientadas a la infancia y la salud, y resaltó que más de 200.000 niños acceden a un bono por asistir a clase.

Por Redacción Caras y Caretas

El Gobierno realizó la mayor asignación de recursos para la primera infancia en la historia del país, destacó el presidente Yamandú Orsi, en un discurso ante la Asamblea General sobre su primer año de gestión. Repasó medidas orientadas a la infancia y la salud, y resaltó que más de 200.000 niños acceden a un bono por asistir a clase.

"Apenas asumimos el Gobierno pusimos la niñez en el centro, hicimos la mayor asignación de la historia del Uruguay para la primera infancia con la aprobación del presupuesto", destacó.

En su discurso, el mandatario repasó una serie de medidas orientadas a la infancia y la salud, y resaltó que más de 200.000 niños acceden a un bono por asistir a clase y que al final de su mandato serán 300.000 los beneficiarios.

"Queremos garantizar que el año electivo no dependa del bolsillo de las familias. (...) Estamos convencidos de que un país invierte en sus niños, invierte en el futuro (...) Comenzó el programa Crece Desde el Pie, articulando salud, vivienda y desarrollo infantil para que ningún niño dé sus primeros pasos en una casa con piso de tierra", afirmó.

Alimentación de la infancia

Asimismo, destacó que su administración duplicó la cobertura de comedores escolares de educación media para que 40.000 estudiantes puedan almorzar.

"La preocupación de estos gurises no puede pasar por la alimentación (...) En mi Gobierno, crecer con equidad es lo que legitima. Una sociedad se reconoce también en cómo cuida a quienes más lo necesitan. Regularizamos el abastecimiento de casi 100 medicamentos, redujimos un 15 por ciento la lista de espera", remarcó.

A su vez, Orsi destacó la "solidaridad de los médicos cubanos que permitieron que más de 95.000 compatriotas recuperan la vista", la baja de la mortalidad infantil, la incorporación de la vacuna contra el meningococo y la puesta en marcha de la iniciativa Acción País por la Salud Mental.

