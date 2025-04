Cultura en Uruguay. Se vienen dos fechas imperdibles con propuestas musicales en Andrómeda Bar y en Live Era

La banda fue fundada por el guitarrista Rudi Protrudi en New York en 1980. Irrumpieron en la escena Punk neoyorquina recuperando el sonido de las bandas de Garage rock de los años 60, basando su repertorio musical en oscuras versiones de bandas como Sonics, The Haunted, Kenny and The Casuals o The Tropics.

Poco a poco fue surgiendo toda una escena de revival en Nueva York que volvería a poner de moda el sonido garage de los sesenta, con bandas, sellos y fanzines brotando por todo el país.

El nombre The Fuzztones viene del sonido de una guitarra cuando se toca a través de un pedal efecto de los sesenta llamado "fuzz box".

Este efecto de distorsión se inventó en 1964 y se hizo famoso por su uso en el tema (I Can't Get No) Satisfaction de los Rolling Stones.

“Todas las bandas de garage estaban usando fuzz box en los sesenta, es como consigues ese sonido agresivo y psicodélico, y eso epitomizaba lo que era mi banda, así que pensé que lo mejor que podía hacer era llamarla The Fuzztones.” (Rudi Protrudi).

En 1984 publican su primer trabajo, el sencillo “Bad News Travels Fast” y en 1985 su primer LP “Lysergic Emanations” que se convertiría en un auténtico éxito, siendo en la actualidad considerado un álbum de culto y superando el millón de copias vendidas.

La banda comienza a tener relevancia en Europa y son frecuentes sus giras por el Viejo Continente, más que en su país de origen.

En 1987 The Fuzztones se separan y su líder Rudi Protrudi se traslada a Los Ángeles donde recompone el grupo con nuevos miembros.

Tras más de 40 años de existencia The Fuzztones han logrado el estatus de “leyenda” dentro del Garage rock. Han influido en cientos de grupos, desde The Hives a The Horrors.

En la actualidad continúan realizando giras, especialmente por Europa, y son habituales en los carteles de los grandes festivales de rock.

Se presentarán junto a Cross y Los Nuevos Creyentes.

Musicaliza Dj El Sicodélico.

Show apto para todo público.

Entradas en Redtickets