Sindicales Claldy |

en plaza independencia

Trabajadores de Claldy inician huelga de hambre en protesta por los despidos

A partir de este miércoles dos trabajadores de Claldy realizan una huelga de hambre en una carpa ubicada en la Plaza Independencia en rechazo a los despidos.

Por Pablo Silva Galván

Ante la falta de avances en las negociaciones, este miércoles los trabajadores de la empresa láctea Claldy darán inicio a la anunciada huelga de hambre con la instalación de una carpa en la plaza Independencia. El conflicto tiene su origen en el despido de 50 trabajadores afiliados al sindicato.

"La intransigencia de la empresa dejó en claro que los despidos son por represión sindical", dijo a Caras y Caretas el dirigente del sindicato Trabajadores Unidos de Claldy (Tucla), Aníbal Apollonia, uno de los operarios que realizará la medida.

Recordó que se cumplieron 117 días de los despidos y que a lo único que la empresa accedió fue a cambiar la carátula de "seguro por despido" a "seguro por baja actividad", y sin asegurar que una vez terminado el periodo los trabajadores fueran restituidos. "En ningún momento aseguraron que nos iban a retomar, por lo que es evidente que estamos todos afuera", agregó.

Claldy en ningún momento aceptó ninguna de las propuestas presentadas por el Pit-Cnt y la Federación Láctea (FTIL), sostuvo. En este sentido indicó que en las reuniones del lunes y este martes mantuvo su postura intransigente.

La medida de huelga de hambre comenzará este miércoles a partir de las 12 horas y se realizará en una carpa instalada frente a la Torre Ejecutiva. Participarán dos trabajadores.

Huelga y conflicto por despidos

El conflicto tuvo su origen en julio cuando Claldy decidió despedir a decenas de trabajadores: primero 32 en agosto, y un total estimado de hasta 50 despidos sobre una plantilla cercana a 200 empleados. Todos los despedidos son afiliados al sindicato y entre ellos se encuentran los integrantes de su dirección.

La empresa justificó los despidos y la reorganización alegando “fragilidad patrimonial”, necesidad de modernizar la planta con nueva maquinaria y cambiar las formas de producción para incrementar eficiencia.

Al principio los trabajadores instalaron una carpa frente a la planta en Young, Río Negro.

