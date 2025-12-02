Trabajadores de Claldy inician huelga de hambre en protesta por los despidos

Claldy en ningún momento aceptó ninguna de las propuestas presentadas por el Pit-Cnt y la Federación Láctea (FTIL), sostuvo. En este sentido indicó que en las reuniones del lunes y este martes mantuvo su postura intransigente.

La medida de huelga de hambre comenzará este miércoles a partir de las 12 horas y se realizará en una carpa instalada frente a la Torre Ejecutiva. Participarán dos trabajadores.

Huelga y conflicto por despidos

El conflicto tuvo su origen en julio cuando Claldy decidió despedir a decenas de trabajadores: primero 32 en agosto, y un total estimado de hasta 50 despidos sobre una plantilla cercana a 200 empleados. Todos los despedidos son afiliados al sindicato y entre ellos se encuentran los integrantes de su dirección.

La empresa justificó los despidos y la reorganización alegando “fragilidad patrimonial”, necesidad de modernizar la planta con nueva maquinaria y cambiar las formas de producción para incrementar eficiencia.

Al principio los trabajadores instalaron una carpa frente a la planta en Young, Río Negro.