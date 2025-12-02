Ante la falta de avances en las negociaciones, este miércoles los trabajadores de la empresa láctea Claldy darán inicio a la anunciada huelga de hambre con la instalación de una carpa en la plaza Independencia. El conflicto tiene su origen en el despido de 50 trabajadores afiliados al sindicato.
Trabajadores de Claldy inician huelga de hambre en protesta por los despidos
A partir de este miércoles dos trabajadores de Claldy realizan una huelga de hambre en una carpa ubicada en la Plaza Independencia en rechazo a los despidos.