Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura y espectáculos The Brian Jonestown Massacre | Montevideo Music Box | San Francisco

Crónica

La ciudad respiró igual y distinto: Crónica de The Brian Jonestown Massacre en Montevideo Music Box

The Brian Jonestown Massacre demostró, entre guitarras con sonidos como pasadizos y voces que abrían ventanas interiores, que el arte no tiene geografía

1. Brian Jonestown Massacre en Montevideo Music Box - Caras y Caretas
1. Brian Jonestown Massacre en Montevideo Music Box - Caras y Caretas
Brian Jonestown Massacre en Montevideo Music Box - Caras y Caretas
Brian Jonestown Massacre en Montevideo Music Box - Caras y Caretas
Historia de Instagram de integrante de BJM en Montevideo. Creo que pensó lo mismo sobre nuestra rambla y la de San Francisco.
Historia de Instagram de integrante de BJM en Montevideo. Creo que pensó lo mismo sobre nuestra rambla y la de San Francisco.
Setlist BJM MMBOX
Setlist BJM MMBOX
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Leonor Martínez Coronel

A veces un recuerdo despierta antes que uno mismo. Para mí, todo empezó muchos años atrás, caminando por el barrio bohemio Fisherman’s Wharf, cuando trabajaba como publicista y estaba con mis compañeros de entonces en San Francisco. Allí descubrí que las ciudades también tienen espejos: la rambla de ellos, llena de bruma y murmullos salinos, me recordó a la nuestra.

Un día, caminando por allí, con mis compañeros de trabajo, tomé el ferry que te lleva a Alcatraz y en esa cárcel tan extraña donde hubo personas cuyo trayecto delictivo fue muy famoso, también - como siempre sucede - también hubo gente que no sabemos cómo terminó allí pero sabemos que sufrió. Nosotros tenemos un shopping que fue una cárcel emblemática por lo que no podemos criticar ese dolor que nosotros mismos también convertimos en producto.

Allí, vi una tienda donde vendían el sacarte una foto dentro de una celda y la llamaban “cellfie”, un juego de palabras entre cell (celda) y selfie (autofoto) lo que me dejó helada y fascinada a la vez.

Esa ironía californiana —macabra, punzante, creativa— hablaba de un humor que desnuda verdades: la cárcel convertida en souvenir, la tragedia disfrazada de gesto turístico, el absurdo convertido en mercancía.

Y sin embargo, a pocos metros, también había artistas creando mundos diminutos con impresoras 3D en una gran tienda frente a esa rambla igual pero diferente (su dueño me dijo "ah, Punta del diablo" cuando le dije que era uruguaya. No mencionó la capital del país ni Punta del este, dijo Punta del Diablo) y personas viviendo en carpas, vidas enteras trenzadas entre la supervivencia y la esperanza.

Allí entendí que el arte no es un refugio elitista: es una tabla de salvación. Lo vi en los ojos cansados de quienes habían tenido caminos difíciles y aun así encontraban un modo de crear, aunque fuera con gestos mínimos, con colores que no siempre estaban a la vista.

Ese aprendizaje silencioso se reactivó el 30 de noviembre, cuando The Brian Jonestown Massacre pisó por primera vez el escenario de Montevideo Music Box.

La psicodelia que trajeron —esa palabra tan malinterpretada— no tiene que ver (para mí) con estados alterados de conciencia, sino con la sobriedad no literal pero entendida como ausencia de artificio: crear sin adornos vacíos, sin truquitos publicitarios, sin vender humo. Crear porque sí, porque se necesita, porque no hacerlo sería amputar algo del alma.

Los BJM, con su legado de California, traen precisamente eso: una forma de estar en el mundo donde la honestidad creativa pesa más que cualquier maquinaria de difusión.

Anton Newcombe —un artesano de varios instrumentos, un alquimista sin teatralidad— es quizá la encarnación más clara de esa filosofía.

Y aquí, en Montevideo, esa misma bruma que alguna vez sentí frente a la bahía de San Francisco pareció cruzar el océano.

En la sala, entre guitarras que se alargaban como pasadizos y voces que abrían ventanas interiores, volvió a aparecer esa certeza: el arte que importa no tiene geografía.

Embed
Video . The Brian Jonestown Massacre MMBOX 30
Video. Anemone BJM MMBOX 30

Yo, que suelo resaltar la importancia de difundir nuestra cultura, darle voz a bandas uruguayas (muy conocidas o emergentes, me importa lo verdadero) , sé que lo seguiré haciendo, sé que la autenticidad no responde a fronteras ni banderas. Responde a otra cosa más difícil de nombrar: una vibración compartida, una capacidad de abrir una puerta hacia adentro.

Los músicos caminaron Montevideo como quien recorre un cuaderno nuevo: sacaron fotos de lo que les llamó la atención, probaron dulce de leche (aunque creo que requerirá algunas pruebas más para que les guste), miraron nuestros edificios como si fueran extraños familiares y el día anterior como después del show, terminaron charlando con periodistas en un boliche, recordando que los verdaderos artistas no miden su valor por la estridencia sino por su humanidad.

El encuentro fue posible gracias a Rockhouse Producciones e IDL Entertainment, que trajeron este remolino psicodélico a nuestra ciudad.

Y un agradecimiento luminoso —que nace desde el corazón, no desde la formalidad— va para Jessica de Rockhouse Producciones, que confió en mi mirada y abrió la puerta para que esta nota existiera, justo en un momento personal (no me voy a cansar de agradecer la solidaridad de todos) donde volver a creer en la humanidad era urgente.

Setlist — Montevideo Music Box — 30/11/25

  • Whoever You Are

  • Vacuum Boots

  • Do Rainbows Have Ends? (Capo 3)

  • #1 Lucky Kitty (Capo 3)

  • Fudge

  • That Girl Suicide

  • Days, Weeks & Moths

  • Don’t Let Me Get In Your Way (Capo 2)

  • When Jokers Attack

  • Sailor

  • Anemone

  • Pish (Capo)

  • Servo

  • SuperSonic

Aquella noche, Montevideo pareció latir en otro registro. Como si la ciudad, apenas por un rato, recordara que también puede ser bruma, vértigo y revelación. Que también puede crear sin artificios. Que también puede salvar almas.

Temas

Te puede interesar