Femicidio: Mujer de 31 años fue atropellada y arrastrada por la avenida por su exnovio

El femicida

El sospechoso, Douglas Alves da Silva, de 26 años, huyó inicialmente del lugar, pero fue localizado horas después en un hotel de Vila Prudente por equipos del Cerco de la Policía Civil. Al ser abordado, intentó arrebatarles el arma a los agentes, que respondieron disparándole en un brazo antes de detenerlo.

Alves da Silva fue atendido y trasladado a la comisaría. El caso quedó registrado en la 73ª Comisaría (Jaçanã) como intento de feminicidio. La Secretaría de Seguridad Pública confirmó que la investigación apunta a un acto deliberado, mientras que en redes sociales el abogado de la víctima aseguró que “lucharán hasta el final” para que el responsable sea condenado.

Femicidio en Brasil

La violencia hacia las mujeres en Brasil sigue siendo un problema muy grave; el país es de los que registra más casos de femicidios en América Latina, solo superado por Honduras si tomamos en cuenta la cantidad de asesinatos per cápita. Entre 2015 y 2023, al menos 10.655 mujeres fueron Víctimas de feminicidio en Brasil.

Aproximadamente 63% de las víctimas fueron asesinadas por su pareja o ex-pareja; y alrededor del 64% de los casos ocurrieron en el hogar.