La Feria Ideas+ ya está en marcha con una variada grilla de espectáculos

Desde el 1 de dicembre se puede visitar y recorrer la Feria Ideas+, en la plaza Florencio Sánchez del Parque Rodó, que funcionará todos los días, desde las 19.00, hasta el 24 de diciembre. El clásico encuentro de fin de año reúne artesanías, objetos de diseño, libros, propuestas gastronómicas y espectáculos en un mismo paseo.
