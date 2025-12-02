Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos Feria Ideas+ | espectáculos | Parque Rodó

paseo y compras

La Feria Ideas+ ya está en marcha con una variada grilla de espectáculos

La Feria Ideas+ abre todos los días, desde las 19.00 horas, hasta el 24 de diciembre. Hay artesanías, diseño, libros, gastronomía y espectáculos para todo público.

La Feria Ideas+ ya está activa.

 Foto: FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Desde el 1 de dicembre se puede visitar y recorrer la Feria Ideas+, en la plaza Florencio Sánchez del Parque Rodó, que funcionará todos los días, desde las 19.00, hasta el 24 de diciembre. El clásico encuentro de fin de año reúne artesanías, objetos de diseño, libros, propuestas gastronómicas y espectáculos en un mismo paseo.

¿Qué se puede encontrar en la Feria Ideas+?

El evento, que cuenta con el apoyo de la Intendencia de Montevideo (IM), mantiene su sello característico: puestos de comercialización, una plaza de comidas y un escenario por el que pasarán artistas de distintos géneros.

La edición 2025 ofrece una programación pensada para públicos diversos y para toda la familia, con espectáculos que van desde música en vivo hasta propuestas recreativas.

La inauguración tuvo lugar el lunes 1.º de diciembre, con la presencia de la directora del Departamento de Cultura, Débora Quiring.

Con más de dos décadas de trayectoria, la feria se mantiene como un punto de encuentro cultural que cada diciembre convoca a montevideanos y visitantes en un espacio abierto y accesible.

Entre las actividades programadas se destacan presentaciones musicales, intervenciones artísticas y opciones para niñas y niños, además de la amplia oferta de productos de diseño y gastronomía.

La grilla completa de espectáculos y toda la información de la edición 2025 puede consultarse en el sitio oficial de Ideas+.

