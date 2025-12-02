La Feria Ideas+ ya está en marcha con una variada grilla de espectáculos

La inauguración tuvo lugar el lunes 1.º de diciembre, con la presencia de la directora del Departamento de Cultura, Débora Quiring.

Con más de dos décadas de trayectoria, la feria se mantiene como un punto de encuentro cultural que cada diciembre convoca a montevideanos y visitantes en un espacio abierto y accesible.

Entre las actividades programadas se destacan presentaciones musicales, intervenciones artísticas y opciones para niñas y niños, además de la amplia oferta de productos de diseño y gastronomía.

La grilla completa de espectáculos y toda la información de la edición 2025 puede consultarse en el sitio oficial de Ideas+.