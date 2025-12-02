Activan alerta sanitaria tras confirmar cinco casos de sarampión

El Ministerio de Salud de Uruguay confirmó el martes cinco casos positivos de sarampión en el oeste del país y declaró una alerta sanitaria para reforzar la vigilancia epidemiológica y promover la vacunación. Los contagios fueron detectados en la localidad de San Javier, en el departamento de Río Negro, y corresponden a personas vinculadas familiarmente, no vacunadas y con antecedentes de viaje al exterior.
La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, comunicó la situación a través de la red social X, donde destacó que, pese a que Uruguay continúa sin transmisión endémica desde 1999, el sarampión es “muy contagioso y puede ser grave”. La jerarca agregó que los cinco casos confirmados son importados, en un contexto internacional marcado por el resurgimiento sostenido de esta enfermedad.
En conferencia de prensa, anunció que el próximo sábado se desarrollará una jornada nacional de vacunación en los 19 departamentos del país, con el propósito de aumentar la cobertura y reducir el riesgo de nuevos contagios. Recordó que todas las personas mayores de 15 meses deben contar con dos dosis de la vacuna contra el sarampión para estar adecuadamente protegidas.
Sarampión es contagioso
Lustemberg enfatizó que el virus tiene una elevada capacidad de transmisión: “Cuando alguien que porta la enfermedad tose, contagia a 16 personas”. En ese sentido, explicó que el aumento de casos registrado a nivel mundial está relacionado con brechas de vacunación y con la alta movilidad de la población, factores que facilitan la reintroducción del virus en regiones donde había sido controlado.
El repunte global también motivó a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a retirar, el 10 de noviembre, el estatus de región libre de transmisión endémica del sarampión al continente americano. La decisión se basó en la aparición de casos en Canadá durante los últimos 12 meses, lo que demuestra la fragilidad de los logros sanitarios cuando disminuye la cobertura de inmunización.
Vacunación
Las autoridades insistieron en la importancia de verificar los esquemas de vacunación, especialmente en niños, adolescentes y adultos jóvenes, los grupos con mayores rezagos en la última década. También recordaron que la vacuna es gratuita, segura y se encuentra disponible en todos los vacunatorios del país.
El Ministerio de Salud reforzó su mensaje a la población: completar las dosis recomendadas, consultar ante síntomas compatibles y mantener las medidas de prevención es fundamental para evitar la reintroducción del virus y preservar la condición sanitaria del país.