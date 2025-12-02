Activan alerta sanitaria tras confirmar cinco casos de sarampión

Sarampión es contagioso

Lustemberg enfatizó que el virus tiene una elevada capacidad de transmisión: “Cuando alguien que porta la enfermedad tose, contagia a 16 personas”. En ese sentido, explicó que el aumento de casos registrado a nivel mundial está relacionado con brechas de vacunación y con la alta movilidad de la población, factores que facilitan la reintroducción del virus en regiones donde había sido controlado.

El repunte global también motivó a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a retirar, el 10 de noviembre, el estatus de región libre de transmisión endémica del sarampión al continente americano. La decisión se basó en la aparición de casos en Canadá durante los últimos 12 meses, lo que demuestra la fragilidad de los logros sanitarios cuando disminuye la cobertura de inmunización.

Vacunación

Las autoridades insistieron en la importancia de verificar los esquemas de vacunación, especialmente en niños, adolescentes y adultos jóvenes, los grupos con mayores rezagos en la última década. También recordaron que la vacuna es gratuita, segura y se encuentra disponible en todos los vacunatorios del país.

El Ministerio de Salud reforzó su mensaje a la población: completar las dosis recomendadas, consultar ante síntomas compatibles y mantener las medidas de prevención es fundamental para evitar la reintroducción del virus y preservar la condición sanitaria del país.