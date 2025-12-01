Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura | Esquinas de la Cultura | Teatro Solís |

Impacto en niños, barrios y familias

Fuerte descargo de trabajadores del programa Esquinas de la Cultura a trabajadores del Teatro Solís

Por paro en el Solís se suspendió el espectáculo “Una esquina del mundo”. Trabajadores del programa Esquinas de la Cultura expresaron un gran descontento.

Esquinas de la Cultura difundió un fuerte comunicado.
La noticia se conoció cuando el elenco y el equipo se encontraban realizando el ensayo general. Allí se enteraron de la paralización de actividades prevista para el día de la función, una noticia que cayó como un golpe inesperado tras meses de preparación en talleres barriales de toda la capital.

Nos acabamos de enterar en el ensayo general de "Una esquina del mundo" que se realizaba el 30 de noviembre en el Teatro Solís de la medida de lucha que trabajadores y trabajadoras han definido para el domingo. Hacen paro. Sin cuestionar que ese Sindicato defienda sus derechos, sí cuestionamos la oportunidad. Queremos compartirles que esta medida afecta de forma profunda a las personas más vulnerables de nuestra ciudad, aquellas que no pueden seguir siendo golpeadas y menos por nosotros. Este espectáculo fue preparado durante meses en los talleres que existen en los distintos barrios de Montevideo, involucrando a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas de 3 a 88 años, personas que nunca tuvieron la posibilidad de pisar un teatro. Todes quienes trabajamos en Esquinas lamentamos que hayan elegido justo este día histórico donde los barrios más alejados del centro de la ciudad iban a poder acceder a un escenario emblemático y que es de todos y todas.
No cuestionan el derecho sindical

En el texto, los trabajadores de Esquinas aclaran que no cuestionan el derecho sindical a defender conquistas y condiciones laborales, pero sí ponen el foco en el momento elegido para la medida. La crítica apunta a la “oportunidad” de la decisión, por entender que sus consecuencias recaen directamente sobre quienes tienen menos herramientas para absorber el impacto.

“Esta medida afecta de forma profunda a las personas más vulnerables de nuestra ciudad”, sostienen. El elenco de “Una esquina del mundo” está integrado por niñas, niños, adolescentes y personas mayores, de entre 3 y 88 años, muchos de los cuales iban a pisar por primera vez un escenario profesional.

El comunicado también subraya el carácter simbólico de la jornada. La fecha estaba pensada como una instancia histórica para vecinos y vecinas de los barrios más alejados del centro, quienes por una noche iban a ocupar un lugar que consideran “de todos”, en el principal escenario público del país.

La lucha ha recaído en los más vulnerables

“Estamos profundamente conmocionados y sin saber cómo contener esta tristísima realidad”, expresan. El malestar no se limita al equipo organizador, sino que se extiende a las familias y comunidades que habían acompañado el proceso creativo durante meses y que ahora enfrentan la frustración de una suspensión comunicada a último momento.

Otro de los ejes del descargo es el llamado a la empatía entre trabajadores. En el texto se insiste en que la lucha gremial, legítima en su origen, terminó afectando a quienes no forman parte del conflicto y que, sin embargo, sufren de lleno sus consecuencias.

“Sentimos que su lucha ha recaído sobre las personas más vulnerables de la sociedad, y que no se lo merecen”, afirma el documento, que busca poner rostro humano a una decisión que, para Esquinas, no fue meramente administrativa ni abstracta, sino profundamente emocional y social.

“Esperamos puedan sentir todo lo que implica la medida que han tomado”, concluyen, con la expectativa de que el diálogo permita reparar, de algún modo, el daño generado.

