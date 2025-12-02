Peñarol: los 12 vínculos que vencen y los jugadores que buscará retener

Peñarol se terminó quedando con las manos vacías en la temporada 2025. Un torneo corto (Clausura), el Intermedio y la Copa AUF Uruguay fueron sus éxitos en la temporada, muy poco para la grandeza de Peñarol y por la inversión que realizó para este año. El premio mayor que era el Campeonato Uruguayo, finalmente quedó en manos de su tradicional rival.
El valor del plantel carbonero en 2025 alcanzó los 37,58 millones de euros, una cifra bastante superior a la de años interiores. Sin embargo, luego de un flojo arranque el equipo se fue enderezando, pero las reiteradas lesiones (algunas graves), llevaron a que el equipo de Diego Aguirre llegara diezmado al remate del campeonato y cayendo en las finales ante Nacional. A esto, hay que sumarle que en la Copa Libertadores de América quedó eliminado en octavos de final ante Racing de Avellaneda, muy lejos de lo ocurrido en 2024 donde fue semifinalista.
Ahora llegó el momento de reconstruir. El plantel mirasol después del partido en el Gran Parque Central regresó a Los Aromos y luego, comenzó la licencia prevista por la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales. El regreso a los entrenamientos del equipo de Aguirre será el lunes 5 de enero de 2026, con algunos jugadores de este plantel que estarán y seguramente unas cuantas caras nuevas.
Los 12 contratos o vínculos que vencen
Luego de finalizada la actividad para Peñarol, el club afronta la reconstrucción del plantel que, para empezar, tiene 12 finalizaciones de contratos entre préstamos y vínculos el 31 de diciembre.
Los jugadores que vencen vínculo son el chileno Brian Cortés, Pedro Milans, Emanuel Gularte, Damián Suárez, Gastón Silva, Jaime Báez, Héctor Villalba, Marco Oroná, Emanuel Gularte, David Teranas, Maximiliano Silvera y Matías Arezo.
El arquero chileno Brian Cortés tiene una opción de compra de 1.200.000 dólares. Pedro Milans no renovará por decisión del jugador y su representante y su futuro estaría en el exterior.
Damián Suárez, Gastón Silva, Jaime Báez, Héctor Villalba y Marco Oroná seguramente tampoco renovarán. Fueron muy poco utilizados por el entrenador y tampoco colmaron las expectativas.
Luego está el tema de los préstamos. Emanuel Gularte, David Terans (lesionado) y Matías Arezo están a préstamo y habrá que renegociar con sus equipos la continuidad, aunque estos futbolistas es posible que sigan en 2026.
Finalmente, está el tema de Maximiliano Silvera. Todavía no renovó el vínculo que vence el 31 de diciembre y con la dirigencia se habían planteado sentarse a conversar cuando terminara la temporada.
Sosa a Brasil y Herrera pretendido
Hay un jugador que no continuará en la temporada 2026 luego de ser transferido hace una semanas al fútbol brasileño. Ignacio Sosa seguirá su carrera en el Red Bull Bragantino y el dek domingo fue su último partido con la camiseta de Peñarol.
El otro que está cerca de salir es el zaguero Nahuel Herrera. El jugador de 21 años y que tuvo un gran año está en la mira de varios mercados internacionales y será difícil retenero.