Peñarol: los 12 vínculos que vencen y los jugadores que buscará retener

Los 12 contratos o vínculos que vencen

Luego de finalizada la actividad para Peñarol, el club afronta la reconstrucción del plantel que, para empezar, tiene 12 finalizaciones de contratos entre préstamos y vínculos el 31 de diciembre.

Los jugadores que vencen vínculo son el chileno Brian Cortés, Pedro Milans, Emanuel Gularte, Damián Suárez, Gastón Silva, Jaime Báez, Héctor Villalba, Marco Oroná, Emanuel Gularte, David Teranas, Maximiliano Silvera y Matías Arezo.

El arquero chileno Brian Cortés tiene una opción de compra de 1.200.000 dólares. Pedro Milans no renovará por decisión del jugador y su representante y su futuro estaría en el exterior.

Damián Suárez, Gastón Silva, Jaime Báez, Héctor Villalba y Marco Oroná seguramente tampoco renovarán. Fueron muy poco utilizados por el entrenador y tampoco colmaron las expectativas.

Luego está el tema de los préstamos. Emanuel Gularte, David Terans (lesionado) y Matías Arezo están a préstamo y habrá que renegociar con sus equipos la continuidad, aunque estos futbolistas es posible que sigan en 2026.

Finalmente, está el tema de Maximiliano Silvera. Todavía no renovó el vínculo que vence el 31 de diciembre y con la dirigencia se habían planteado sentarse a conversar cuando terminara la temporada.

Sosa a Brasil y Herrera pretendido

Hay un jugador que no continuará en la temporada 2026 luego de ser transferido hace una semanas al fútbol brasileño. Ignacio Sosa seguirá su carrera en el Red Bull Bragantino y el dek domingo fue su último partido con la camiseta de Peñarol.

El otro que está cerca de salir es el zaguero Nahuel Herrera. El jugador de 21 años y que tuvo un gran año está en la mira de varios mercados internacionales y será difícil retenero.