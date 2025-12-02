Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Los Colorados | detenidos | Cerro Norte

Investigados por varios homicidios

Fueron detenidos dos líderes de Los Colorados de Cerro Norte

La Policía detuvo a dos líderes de Los Colorados -banda que opera en Cerro Norte- como sospechosos de tres homicidios ocurridos el 3 de octubre en Casabó.

Fueron detenidos dos líderes de Los Colorados de Cerro Norte.

 Archivo
Por Redacción Caras y Caretas

El Departamento de Homicidios de La Policía detuvo este lunes a dos líderes de Los Colorados, banda criminal dedicada al narcotráfico que opera en Cerro Norte y mantiene una guerra con Los Suárez. Son indagados por el triple homicidio ocurrido en Casabó el 3 de octubre pasado.

Fuentes del Ministerio del Interior señalaron que uno de los detenidos es el hermano de Axel Joel Mattos, alias “el Colo”, joven de 23 años que fue baleado en la rambla del Buceo el 16 de febrero de 2025.

Los tres homicidios en Casabó

Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía que los investiga por el asesinato de tres hombres (de 23, 49 y 68 años) en el barrio Casabó.

Aquel 3 de octubre, dos de ellos murieron en un ataque a tiros en continuación Charcas y calle 17 Metros, cuando desde un auto con tres ocupantes se efectuó una ráfaga de disparos. En ese doble homicidio, el objetivo era el hombre de 49 años, que tenía antecedentes, mientras que el hombre de 68 años quedó atrapado en la balacera cuando pasaba por el lugar para ver una cocina.

El tercer homicidio ocurrió minutos después, cuando los mismos delincuentes balearon a un joven de 23 años entre el Pasaje Plata y Camino Sanfuentes. La víctima fue atacada de la misma forma que las anteriores: desde un vehículo le dispararon varias veces.

Las víctimas fueron trasladadas al hospital del Cerro, donde murieron minutos después y se generaron algunos incidentes.

La guerra entre Los Colorados y Los Suárez

Los Colorados son una banda criminal dedicada principalmente al narcotráfico afincada en la zona de Cerro Norte más cercana a los accesos.

Al igual que sus acérrimos rivales (Los Suárez) han sido objeto de continuos allanamientos, detenciones, decomisos de armas y drogas, además de varias en investigaciones vinculadas a disputas por bocas de drogas y ajustes de cuentas en el oeste de Montevideo en el marco de los enfrentamientos con el otro grupo criminal del barrio, cuyos líderes fueron a prisión en las últimas semanas y varios ya estaban presos.

