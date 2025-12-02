Fueron detenidos dos líderes de Los Colorados de Cerro Norte.

Aquel 3 de octubre, dos de ellos murieron en un ataque a tiros en continuación Charcas y calle 17 Metros, cuando desde un auto con tres ocupantes se efectuó una ráfaga de disparos. En ese doble homicidio, el objetivo era el hombre de 49 años, que tenía antecedentes, mientras que el hombre de 68 años quedó atrapado en la balacera cuando pasaba por el lugar para ver una cocina.

El tercer homicidio ocurrió minutos después, cuando los mismos delincuentes balearon a un joven de 23 años entre el Pasaje Plata y Camino Sanfuentes. La víctima fue atacada de la misma forma que las anteriores: desde un vehículo le dispararon varias veces.

Las víctimas fueron trasladadas al hospital del Cerro, donde murieron minutos después y se generaron algunos incidentes.

La guerra entre Los Colorados y Los Suárez

Los Colorados son una banda criminal dedicada principalmente al narcotráfico afincada en la zona de Cerro Norte más cercana a los accesos.

Al igual que sus acérrimos rivales (Los Suárez) han sido objeto de continuos allanamientos, detenciones, decomisos de armas y drogas, además de varias en investigaciones vinculadas a disputas por bocas de drogas y ajustes de cuentas en el oeste de Montevideo en el marco de los enfrentamientos con el otro grupo criminal del barrio, cuyos líderes fueron a prisión en las últimas semanas y varios ya estaban presos.