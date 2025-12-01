Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura | guitarrista | Paro cardíaco

Loca Sensación 

Conmoción: guitarrista argentino murió en pleno show

El guitarrista de Loca Sensación se desvaneció en su tercer tema. El rock argentino despide a Nahuel Niz, de 35 años.

Por Redacción de Caras y Caretas

La noche del viernes se tiñó de tragedia para el rock argentino. En medio de un show en un bar de la ciudad de La Plata, el guitarrista de la banda Loca Sensación, Nahuel Niz, de 35 años, se desvaneció sobre el escenario mientras interpretaba el tercer tema del recital. El episodio ocurrió ante la mirada atónita del público y de sus compañeros de grupo, que no comprendían del todo lo que estaba sucediendo.

Testigos relataron que la caída fue repentina. “Cayó desplomado sobre el escenario”, indicaron medios locales al reconstruir los hechos. De inmediato, quienes se encontraban en el lugar intentaron asistirlo, practicar maniobras de reanimación y pedir ayuda médica. Tras varios minutos de desesperación, Niz fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde poco después se confirmó su fallecimiento.

Paro cardíaco

Fuentes policiales señalaron que la causa de la muerte habría sido un paro cardíaco no traumático, posiblemente relacionado con una condición de salud previa. Aunque el diagnóstico final quedará en manos de los informes médicos, la noticia golpeó con fuerza a la escena musical local, que rápidamente comenzó a multiplicar los mensajes de despedida y homenaje.

Entre los presentes en el bar, un músico describió el impacto de lo ocurrido con palabras cargadas de emoción: “Se murió tocando en vivo. Fue tan dramático que nadie sabía qué hacer. En más de 30 años de recitales nunca viví una cosa así”. El testimonio, difundido en redes sociales, refleja el desconcierto colectivo y el profundo dolor que generó la tragedia entre colegas y asistentes.

nicolaz

La banda Loca Sensación también despidió públicamente a su guitarrista con un mensaje que resume el vínculo que los unía: “Te fuiste como vos quisiste, tocando tu guitarra. Fuiste un gran compañero y un amigo. Tu partida nos dejó un gran vacío. Ya nada va a ser igual”. En el mismo comunicado, los integrantes —Ezequiel, Lucas y Tito— enviaron su pésame a la familia del músico y agradecieron el acompañamiento recibido.

En las últimas horas, seguidores, amigos y colegas continúan expresando su dolor y su respeto por Niz, cuyo nombre quedará asociado a una despedida tan inesperada como conmovedora. La música, dicen quienes lo conocieron, será la forma de mantener viva su memoria.

