Conmoción: guitarrista argentino murió en pleno show

Entre los presentes en el bar, un músico describió el impacto de lo ocurrido con palabras cargadas de emoción: “Se murió tocando en vivo. Fue tan dramático que nadie sabía qué hacer. En más de 30 años de recitales nunca viví una cosa así”. El testimonio, difundido en redes sociales, refleja el desconcierto colectivo y el profundo dolor que generó la tragedia entre colegas y asistentes.

La banda Loca Sensación también despidió públicamente a su guitarrista con un mensaje que resume el vínculo que los unía: “Te fuiste como vos quisiste, tocando tu guitarra. Fuiste un gran compañero y un amigo. Tu partida nos dejó un gran vacío. Ya nada va a ser igual”. En el mismo comunicado, los integrantes —Ezequiel, Lucas y Tito— enviaron su pésame a la familia del músico y agradecieron el acompañamiento recibido.

En las últimas horas, seguidores, amigos y colegas continúan expresando su dolor y su respeto por Niz, cuyo nombre quedará asociado a una despedida tan inesperada como conmovedora. La música, dicen quienes lo conocieron, será la forma de mantener viva su memoria.