La noche del viernes se tiñó de tragedia para el rock argentino. En medio de un show en un bar de la ciudad de La Plata, el guitarrista de la banda Loca Sensación, Nahuel Niz, de 35 años, se desvaneció sobre el escenario mientras interpretaba el tercer tema del recital. El episodio ocurrió ante la mirada atónita del público y de sus compañeros de grupo, que no comprendían del todo lo que estaba sucediendo.
Loca Sensación
Conmoción: guitarrista argentino murió en pleno show
El guitarrista de Loca Sensación se desvaneció en su tercer tema. El rock argentino despide a Nahuel Niz, de 35 años.