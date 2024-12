Encontraron cintas inéditas de Michael Jackson y se desató la locura

En el lugar hallaron casetes y grabaciones de audio digitales (viejos y añorados DAT) de 12 canciones inéditas de Jackson antes de lanzar su álbum nominado al Grammy "Dangerous", en 1991.

Una cuestión de derechos

Tras el hallazgo, Musgrove contrató a un abogado que se puso en contacto con Jackson Estate, la firma que maneja el legado del Rey del Pop y le informaron que la compañía posee todos los derechos de autor de todas sus grabaciones y composiciones musicales, y no pueden hacerse públicas.

Asimismo, Jackson Estate aclaró que posee los originales de esas cintas y que "nada comercial o de otro tipo puede hacerse con las copias".

La magia musical

Algunas de esas cintas incluyen la voz de Jackson y de Loren en discutiendo sobre las canciones y el proceso creativo. "Escuchar a Michael Jackson hablar y bromear fue realmente genial" dijo Musgrove.

El conjunto de canciones incluye una titulada "Don't Believe It" y otra llamada "Truth on Youth", en la que el cantante participa en un dueto de rap con LL Cool J.

El expolicía Musgrove informó que planea ofrecer las cintas a grandes casas de subastas.