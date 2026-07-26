Estudiantes de la Licenciatura de Diseño de Modas de la ORT organizaron un desfile de alto nivel

Aquel proyecto trascendió fronteras recientemente, cuando el fashion film derivado de la presentación fue seleccionado para participar en el prestigioso Encontro Internacional de Moda e Performance PONTE, celebrado este mismo mes de julio en la Biblioteca de Alcântara, en Lisboa, Portugal. Este antecedente reafirma cómo las entregas de esta materia no solo impactan en la escena local, sino que posicionan la creación universitaria uruguaya en circuitos artísticos globales.

Cambiar el paradigma

Durante el evento del pasado jueves, la propuesta artística estuvo respaldada por un enfoque riguroso hacia el mercado y la viabilidad del producto. Mariana Muzi, coordinadora de la Licenciatura en Diseño de Modas, subrayó el dinamismo de la industria y el cambio de paradigma del consumidor:

"Es un mercado que ha crecido muchísimo. Nosotros formamos una carrera pensando en la realidad local y tenemos un porcentaje muy alto de graduados trabajando en moda", explicó.

Al referirse al balance entre el arte y el negocio que se busca transmitir en cada proyecto, la académica remarcó que "Por un lado sí, el diseñador juega como un artista" pero "también tiene que tener muy presente que ese producto tiene que venderse. Nosotros vivimos de vender los productos, ya sea en un formato más masivo o como piezas únicas de autor. La carrera está pensada de forma amplia para que cada estudiante encuentre su nicho y sus oportunidades laborales".

Muzi también rescató el valor de la disciplina y el coraje frente a los retos de producción debido a que "el público uruguayo no valoraba el diseño local y hoy estamos cambiando de paradigma; la gente está comprando moda de autores uruguayos. Además, los diseñadores, por nuestra esencia, no nos achicamos. Resolvemos los problemas a pesar de las dificultades, demostrando talento y mucha disciplina".

"Hay lugar para todos"

Para las estudiantes avanzadas, encarar una entrega de este calibre implica asumir la responsabilidad de coordinar cada detalle de la experiencia. Belén Pintos, estudiante participante, dijo que "es una experiencia muy importante porque estamos mostrando tanto todos los fuertes que tenemos como diseñadoras y también, en este caso, como productoras de eventos, que fue lo que fuimos".

Pintos hizo hincapié en el crecimiento de la oferta y la necesidad de consolidar una comunidad en torno al diseño local, desde su perspectiva habrá "cada vez más lugar para todos. Antes era una carrera a la que no mucha gente elegía; ahora somos una generación numerosa, lo que demuestra que funciona y que hay gente que la elige por amor a la profesión. Es un tema de animarnos: cuanto más movimiento de eventos haya, más vamos a lograr fortalecer la comunidad y la identidad uruguaya", concluyó.

Instantáneas del evento