Peñarol: cinco días exigentes en Maldonado y la evolución de Leo Fernández en Madrid

Por la llegada del Papa León XIV, Peñarol volverá a jugar en dos semanas, ya que el fin de semana que viene no habrá actividad futbolística.

La decisión tomada fue que el plantel entero viaje y permanezca durante cico días concentrado y sin salir de Solanas, desde este martes por la tarde al próximo sábado.

Aguirre, el plantel y los trabajos tácticos

El técnico de Peñarol, Diego Aguirre, es el primero que sabe que las cosas no le han salido bien, sino todo lo contrario. Tiene muchas preguntas para responderse a sí mismo de cómo se le ha caído a pedazos un equipo que brilló a principios de agosto -como no lo hizo en todo el año-, cuando goleó a Wanderers 5-1 en la final del Torneo Intermedio, con un primer tiempo estelar.

Sí, el mismo Wanderers al que apenas le empató en la hora el pasado sábado, y con el que sumó cinco encuentros sin poder ganar.

El plan de Aguirre es tener charlas muy importantes y de frente con distintos futbolistas -por lo que aportaron las fuentes consultadas- y estos a su vez también podrán dar su punto de vista.

Esa introspección que buscan en Peñarol, también quieren -y deben, si pretenden cambiar algo- que llegue a la parte táctica, en la que hay que remodelar a un equipo que se viene cayendo a pedazos.

Porque si el equipo no mejora en la cancha -y sustancialmente-, de nada servirán las charlas, ni los cinco días.

En esas cinco jornadas, dos de ellas, la primera del miércoles -ya que el plantel llega a Solanas el martes de noche-, y la del viernes, serán en doble turno. Las otras dos, en horario normal: el jueves por la tarde y el sábado por la mañana.

Cómo evoluciona Leo Fernández en Madrid

Leonardo Fernández viajó a Madrid el pasado jueves y está trabajando en lo físico y viene evolucionando muy bien de lo que fue su operación de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

El media punta carbonero trabaja en distintas máquinas y aparatos que no existen en el medio uruguayo.

Los adelantos que tienen en ciertos países de Europa en esta materia -España es uno de ellos, y mismo en la Clínica Olympia-, superan ampliamente lo que se pueda hacer en el fútbol y en el deporte uruguayo, según indicaron desde el mirasol.

Por más que son pocos días los que estará en Madrid, las labores físicas en esos aparatos ayudan mucho en la evolución y acortan tiempos.

Si bien en Peñarol existen esperanzas de que pueda llegar a la definición de la Liga AUF Uruguaya 2026 -siempre y cuando el club acceda a esa posibilidad y no se caiga más en los últimos partidos de este Torneo Clausura-, aún deberán esperar.

Está clarísimo que si Leonardo Fernández llega en lo físico, no lo hará en el 100% de sus condiciones.

También un tema no menor es la falta total de fútbol, ya que no juega desde abril pasado, justamente cuando lo lesionaron.

El viernes será su último día en la clínica de Madrid, y allí el Dr. Manuel Leyes escribirá un informe acerca de cómo se encuentra en su evolución tras la operación y estos meses de arduo y silencioso trabajo.

Luego retornará a Montevideo para sumarse nuevamente a las prácticas con sus compañeros de Peñarol, y enfocarse en su ansioso regreso a las canchas. Por más que por ahora parece casi una quimera, en el club no descartan nada hasta el informe final del viernes próximo y de cómo seguirá su evolución.