Nacional sin tregua: entre la ilusión en el Clausura y la urgencia de la Copa AUF Uruguay

Tras la reciente victoria frente a Danubio el pasado domingo, el plantel de Nacional y su director técnico, Daniel Carreño, no tienen tiempo para el descanso. Con solo dos fechas para la conclusión del Torneo Clausura, las expectativas de los hinchas se cruzan con una realidad compleja. Desde la dura caída ante Liverpool, el conjunto tricolor dejó de depender de sí mismo en la lucha por el título. La tabla de posiciones refleja el ajustado escenario actual: Liverpool lidera la clasificación con 30 puntos, seguido por Montevideo City Torque con 28, mientras que Nacional ocupa la tercera posición con 26 unidades.
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El tramo final del certamen local presenta además interrogantes sobre las localías. En la penúltima fecha, el bolso recibirá a Albion, aunque todavía no está confirmado si podrá utilizar el Gran Parque Central debido a una eventual sanción tras los incidentes registrados en los encuentros ante Deportivo Maldonado y Liverpool. Por su parte, el cierre del torneo será en calidad de visitante frente a Cerro, un compromiso programado en principio para disputarse en el Estadio Luis Tróccoli, a la espera de la ratificación oficial.
Nacional viaja para enfrentar a Ferro Carril
Con la pelea por el Clausura en un terreno cuesta arriba, Nacional busca evitar cerrar la temporada con las manos vacías y apunta de lleno a la Copa AUF Uruguay como una vía directa para asegurar su gran objetivo del año: la clasificación a la Copa Libertadores 2027. Por esa razón, la delegación viaja este miércoles a Paysandú para medirse ante Ferro Carril de Salto, en un cruce decisivo donde Carreño planea alinear una formación competitiva para no dar margen a sorpresas.
Aunque la nómina definitiva de convocados no se ha hecho pública, el calendario ofrece margen de maniobra. La suspensión del fútbol local este fin de semana por la visita del Papa permitirá mover algunas piezas sin desarmar el esquema principal. En este contexto, se perfila la reaparición de Luciano Boggio, quien sumará minutos tras cumplir su sanción por cinco amarillas, y la inclusión de Francisco Calvo, quien llegó al límite de amonestaciones ante Danubio y además quedará desafectado para las próximas fechas por su inminente citación a la selección de Costa Rica en la fecha FIFA. Se especula que futbolistas con poco rodaje como Agustín Rogel, Bruno Zuculini, Agustín Dos Santos, Maxi Silvera, Tomas Viera, Nicolás "Ojito" Rodríguez y Tomás Verón Lupi, sean tenidos en cuenta por el entrenador.