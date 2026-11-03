Nacional sin tregua: entre la ilusión en el Clausura y la urgencia de la Copa AUF Uruguay

Aunque la nómina definitiva de convocados no se ha hecho pública, el calendario ofrece margen de maniobra. La suspensión del fútbol local este fin de semana por la visita del Papa permitirá mover algunas piezas sin desarmar el esquema principal. En este contexto, se perfila la reaparición de Luciano Boggio, quien sumará minutos tras cumplir su sanción por cinco amarillas, y la inclusión de Francisco Calvo, quien llegó al límite de amonestaciones ante Danubio y además quedará desafectado para las próximas fechas por su inminente citación a la selección de Costa Rica en la fecha FIFA. Se especula que futbolistas con poco rodaje como Agustín Rogel, Bruno Zuculini, Agustín Dos Santos, Maxi Silvera, Tomas Viera, Nicolás "Ojito" Rodríguez y Tomás Verón Lupi, sean tenidos en cuenta por el entrenador.