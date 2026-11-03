Elecciones en EEUU: una prueba de fuego para la administración de Trump y el equilibrio del Congreso

En una jornada decisiva para el equilibrio institucional de la primera potencia mundial, los EEUU celebran este martes sus tradicionales elecciones de mitad de mandato (midterms). Estas elecciones se convierten en un referéndum directo sobre la gestión de la administración encabezada por Donald Trump, en un contexto marcado por el descontento de sectores de la ciudadanía ante el costo de vida y los desafíos económicos cotidianos.