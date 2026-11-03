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Política elecciones |

Mitad de mandato

Elecciones en EEUU: una prueba de fuego para la administración de Trump y el equilibrio del Congreso

El desgaste económico, los niveles de aprobación presidencial y una reñida disputa en ambas cámaras configuran un escenario electoral de alta tensión política.

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Por Redacción de Caras y Caretas

En una jornada decisiva para el equilibrio institucional de la primera potencia mundial, los EEUU celebran este martes sus tradicionales elecciones de mitad de mandato (midterms). Estas elecciones se convierten en un referéndum directo sobre la gestión de la administración encabezada por Donald Trump, en un contexto marcado por el descontento de sectores de la ciudadanía ante el costo de vida y los desafíos económicos cotidianos.

Las urnas definirán la totalidad de los escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, configurando un panorama donde el oficialismo republicano busca retener el control parlamentario frente a una oposición demócrata que aspira a capitalizar el desgaste político.

Los ejes del descontento ciudadano y la economía

El debate electoral ha estado dominado por las dificultades financieras que enfrentan los hogares estadounidenses, desde el encarecimiento de los combustibles y los pasajes hasta los efectos de las políticas arancelarias y comerciales sobre los bienes de consumo diario.

  • Impacto en el bolsillo: Diversos sectores sociales han manifestado su frustración ante la persistencia de la inflación y las presiones sobre el transporte y los servicios, restando fuerza al discurso oficialista sobre la recuperación económica.

  • El rol del Ejecutivo: Ante la amenaza de perder la mayoría parlamentaria, la Casa Blanca ha preparado estrategias preventivas y discursos focalizados en la defensa de sus medidas, mientras el propio mandatario ha advertido sobre su rol de freno legislativo —el "señor veto"— en caso de que el Congreso cambie de signo político.

Un Congreso en juego y la amenaza del gobierno dividido

Las proyecciones y encuestas previas reflejan márgenes muy estrechos tanto en la Cámara baja como en el Senado:

  • Cámara de Representantes: Los demócratas apuntan a recuperar terreno y disputar con solidez la mayoría, lo que les permitiría liderar comisiones estratégicas y condicionar drásticamente la agenda de la administración central.

  • El Senado: La disputa se juega voto a voto en estados bisagra y distritos altamente competitivos, donde los republicanos defienden una posición compleja frente a una oposición movilizada.

Con los centros de votación abiertos a lo largo del país y estrictos operativos de fiscalización en marcha, los resultados de esta jornada marcarán el rumbo político de los próximos dos años en Washington y redefinirán la capacidad de maniobra del Ejecutivo federal.

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