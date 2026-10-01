Joaquín Suárez celebra sus 144 años con una agenda de actividades durante todo octubre

Ese mismo día, a las 17:30 horas, se inaugurará la muestra “Miradas y Pinceles de Joaquín Suárez”, de Jorge Pérez, y a las 18:30 tendrá lugar el segundo encuentro de la Asamblea de Construcción de la Agenda Local.

El viernes 2, a las 19:00 horas, habrá cine en el Centro Cultural con la exhibición de “El país sin indios”. El sábado 3, a las 14:15, se realizará la presentación del libro “El héroe silencioso”. La construcción de la Agenda Local continuará el jueves 8 de octubre, a las 18:30 horas, con su tercer encuentro.

Municipio de Joaquín Suárez

Música, feria y actividades para toda la familia

Uno de los fines de semana con mayor concentración de propuestas será el del sábado 10 de octubre.

La jornada comenzará a las 9:00 horas con gimnasia artística en el Polideportivo Joaquín Suárez. Desde las 15:00, la Plaza Diego Pons se convertirá en punto de encuentro con una feria de emprendedores, muestras de talleres y actividades artísticas.

A partir de las 17:30 se sucederán los espectáculos de El Idilio Circus, Next & Sando, Carlitos Martínez y su banda, Macana, La Cumana, Los Negroni y Gerardo Nieto, quien cerrará la jornada desde las 22:10 horas.

La Plaza Diego Pons ocupa históricamente un lugar central en la vida social y cultural de Joaquín Suárez. Ubicada junto a las vías y la estación de ferrocarril, es uno de los principales espacios públicos de encuentro de la ciudad.

Plaza Diego Pons, Joaquín Suárez

El 15 de octubre, la celebración central

El jueves 15 de octubre, fecha en que se cumplen exactamente 144 años de la fundación de Joaquín Suárez, se desarrollará el acto protocolar central.Será a las 13:30 horas en Plaza Diego Pons, con presencia de autoridades, participación de centros educativos y actuaciones artísticas.

Más tarde, a las 18:30, el Centro Cultural será sede del último encuentro de la Asamblea de Construcción de la Agenda Local de Joaquín Suárez, un proceso participativo pensado para intercambiar sobre las necesidades y proyectos de la comunidad.

Al día siguiente, viernes 16, las actividades continuarán alrededor de la memoria local. A las 14:30 horas se inaugurará la muestra fotográfica “Memoria colectiva de Joaquín Suárez”, seguida a las 15:00 por una charla abierta dedicada al mismo tema.

Centro Cultural Joaquín Suárez

Tradición y encuentro en Parque Meireles

El domingo 18 de octubre las celebraciones se trasladarán al Parque Meireles. Desde las 9:30 horas se realizará un desfile gaucho tradicional por la ciudad, que culminará sobre las 10:30 en el parque. Allí habrá actividades ecuestres, feria de emprendedores y espectáculos artísticos con Juan Guevara, José Marchelli, Nacho Cáceres y el dúo Cantaclaro. El jueves 22, el Centro Cultural sumará a la agenda el aniversario del coro “Vivo por ella”, en horario todavía a confirmar.

Patrimonio Rock y cierre deportivo

La programación tendrá otro de sus puntos fuertes el sábado 24 de octubre, cuando desde las 14:00 horas se desarrolle “Patrimonio Rock” en la Plaza de Deportes de Joaquín Suárez.

La actividad incluirá feria de emprendedores, plaza de comidas gestionada por instituciones locales y una extensa programación musical con Curáre, El secreto de nadie, VPI, La Super 95, Asylum y el cierre a cargo de Mota.

Finalmente, el domingo 25, a las 11:00 horas, se realizará un torneo de ajedrez en el Polideportivo Joaquín Suárez, completando una agenda que durante casi todo octubre atravesará distintos espacios y expresiones de la ciudad.

La propuesta del aniversario combina celebración y memoria, pero también participación. Desde muestras históricas y conversatorios hasta ferias, música, deporte, patrimonio y construcción de una agenda local, la programación busca poner en diálogo distintas generaciones y formas de vivir Joaquín Suárez.