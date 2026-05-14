"Un Niño, Un Instrumento" llegó a Joaquín Suárez con una apuesta por la inclusión y el acceso a la cultura

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Mahía también vinculó el lanzamiento con el Mes de la Memoria y resaltó el papel del arte y la cultura como herramientas de libertad y construcción democrática. En ese marco, recordó la historia del pianista argentino Miguel Ángel Estrella, perseguido y encarcelado durante las dictaduras del Cono Sur por sus ideas y su compromiso cultural.

Por su parte, Claudia Rieiro, directora académica fundadora del programa y directora de la Escuela Nacional de Música del Sodre, celebró la rápida concreción del proyecto en Joaquín Suárez y remarcó el potencial transformador de la música en las comunidades. “Cada niño que participa es motor de cambio para sí mismo, para su familia y para su comunidad”, sostuvo.

Rieiro adelantó además que próximamente comenzará un trabajo conjunto con el CAIF Suárez II a través del programa “Nidos Musicales”, orientado a la primera infancia, para generar un acercamiento temprano a la música y las experiencias artísticas.

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El alcalde de Joaquín Suárez, Juan Arellano, expresó su emoción por la llegada del programa al municipio y señaló que la propuesta representa “una nueva fase para la música y la cultura” en la localidad. También destacó el potencial artístico de niñas y niños de la zona y la importancia de generar oportunidades para desarrollar esos talentos.

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Desde la Intendencia de Canelones, el secretario general Pedro Irigoin enfatizó que la cultura y la música funcionan como herramientas colectivas en un contexto marcado por el individualismo. “Un niño y un instrumento es igual a un niño que no está solo”, expresó, al tiempo que valoró el rol de las políticas públicas dirigidas a las infancias y adolescencias.

Irigoin también destacó el trabajo del municipio en la ampliación de políticas culturales y sociales, señalando que los gobiernos locales “abarcan cada vez más cuestiones de la vida de las personas” y deben generar herramientas que acompañen el desarrollo integral de niñas y niños.

En tanto, el director de Cultura de la Intendencia de Canelones, Sergio Machín, recordó que el programa ya cuenta con más de una década de desarrollo en distintos puntos del departamento y celebró que Joaquín Suárez se incorpore ahora a esta red cultural y formativa.

Machín remarcó además que el objetivo a futuro es continuar fortaleciendo los distintos núcleos musicales para consolidar una Orquesta Juvenil Departamental, integrando experiencias de diversas localidades canarias y ampliando el acceso a la educación artística.

El programa “Un Niño, Un Instrumento” promueve el aprendizaje colectivo de la música y busca fomentar valores como el compañerismo, la disciplina, la sensibilidad artística y el trabajo en equipo, consolidándose como una herramienta de inclusión, desarrollo cultural y construcción comunitaria en distintos territorios del país.