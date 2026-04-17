"La casa de los espíritus" fue censurada en EEUU, Isabel Allende no se quedó callada

La casa de los espíritus, una de sus obras más emblemáticas

En ese contexto, La casa de los espíritus, publicada en 1982 y considerada una de sus obras más emblemáticas, ha sido retirada o restringida en distintos estados. Allende mencionó que no es el único de sus libros que ha sido objeto de censura: títulos como Más allá del invierno y El Zorro también han aparecido en listas de obras prohibidas, particularmente en Florida.

Más allá de la polémica, la autora aprovechó la instancia para profundizar sobre su relación con la escritura. Su nuevo libro recorre su trayectoria personal y literaria, desde el exilio tras el golpe militar en Chile hasta la pérdida de su hija Paula, un episodio que marcó profundamente su vida y su obra. En ese recorrido, reivindica el acto de escribir como un espacio íntimo, sostenido por lo que define como “silencio interior”.

Allende subrayó que ese espacio creativo no depende de condiciones materiales, sino de una disposición mental: “La habitación para escribir está dentro de la cabeza”, afirmó. También destacó la importancia de desconectarse del flujo constante de información, al reconocer que evita consumir noticias durante la mañana para no interferir con su proceso creativo.

Adaptación en Prime Video

En paralelo, la escritora se refirió a la nueva adaptación de La casa de los espíritus, que se estrenará el 29 de abril en Prime Video. A diferencia de la versión cinematográfica de 1993, esta producción fue realizada íntegramente en Chile y con un enfoque latinoamericano, algo que Allende valoró especialmente.

La serie, compuesta por ocho episodios, permitirá —según explicó— desarrollar la historia con mayor profundidad y fidelidad al espíritu original de la novela. La autora expresó su expectativa de que esta nueva versión logre conectar con audiencias jóvenes y revitalizar el interés por la historia de la familia Trueba.

A sus 83 años, Allende mantiene intacta su disciplina creativa —inicia cada nuevo proyecto el 8 de enero— y continúa posicionándose como una voz crítica frente a los desafíos culturales y políticos contemporáneos. Su reacción ante la censura no solo revela una postura personal, sino que también reabre el debate sobre los límites de la libertad de expresión en el ámbito educativo.