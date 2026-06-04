Murió Marjane Satrapi autora de Persépolis

A mediados de la década de 1990 se instaló en Francia, donde desarrolló una carrera artística que combinó la ilustración, el cómic y el cine. Con dibujos en blanco y negro de apariencia sencilla pero enorme potencia narrativa, Persépolis relató la represión, la guerra, el exilio y la búsqueda de identidad de toda una generación de iraníes.

La obra fue llevada al cine en 2007 por la propia Satrapi junto al realizador Vincent Paronnaud. La película obtuvo el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes y recibió una nominación al Oscar como mejor película animada, convirtiéndose en uno de los mayores reconocimientos internacionales para una producción de este tipo. Además de Persépolis, Satrapi publicó títulos destacados como Bordados y Pollo con ciruelas, obras que también abordaron aspectos de la sociedad iraní desde una perspectiva íntima, crítica y profundamente humana. Varias de ellas fueron adaptadas posteriormente a la gran pantalla.

Defensora de Derechos Humanos

Más allá de su producción artística, se destacó por su firme defensa de los derechos humanos y de la libertad de las mujeres. Crítica tanto del régimen iraní como de las miradas simplistas de Occidente sobre Medio Oriente, defendió siempre la libertad individual como principio fundamental. “Como considero que los derechos humanos son superiores a mi punto de vista personal, pelearé para que las mujeres puedan llevar el velo si así lo desean, aunque yo lo deteste”, afirmó en una entrevista.

En los últimos años retomó su vínculo con el cómic coordinando Mujer, Vida, Libertad, una obra colectiva inspirada en las protestas que sacudieron Irán tras la muerte de Mahsa Amini en 2022. El libro reunió a autores de distintos países para visibilizar la lucha de las mujeres iraníes contra la represión.

Su compromiso cívico y cultural fue reconocido internacionalmente. En 2024 recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, distinción que dedicó a quienes luchan por la libertad en Irán. Un año más tarde rechazó la Legión de Honor francesa, cuestionando lo que consideraba una política contradictoria de París hacia el régimen iraní.

Figura clave de la cultura francesa

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, el presidente francés, Emmanuel Macron, la definió como “una figura clave de la cultura francesa y una artista profundamente comprometida con la libertad”, destacando la capacidad de su obra para convertir una experiencia personal en un mensaje universal.

Con millones de lectores en todo el mundo, Marjane Satrapi deja un legado artístico y político que marcó a varias generaciones. Desde las páginas de Persépolis hasta las pantallas de cine, su voz se convirtió en una de las más potentes para contar el exilio, la resistencia y la búsqueda de un mundo más libre.