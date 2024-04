La Delio Valdez: "Nuestra música conecta con nuestras elecciones de vida"

Aunque se podría discutir largo y tendido sobre este asunto, apelando a una profusa literatura antropológica y musicológica, cualquier ciudadano de a pie sabe (por intuición, por sensibilidad), que las músicas paridas así, con identidades claras, rotundas, calan hondo. Y más, como en este caso particular, si "pegan" con esa fibra rítmica que tiene la cumbia para movilizar las corporalidades más diversas.

Por eso, con esa verdad musical, La Delio ha sabido colarse en las bandas sonoras de reuniones familiares, así como en los bailes, en los boliches de estos pagos orientales, y títulos como "Inocente", "La cancioncita", la versión de clásicos como "Paisaje" -revisitado en homenaje a Gilda-, "De un tiempo a esta parte" o "Pedazo de papel", ya son coreadas por el público uruguayo, que ha colmado las presentaciones de la banda en escenarios como la Sala del Museo o el Teatro de Verano.

"Es súper linda esa sensación, esa experiencia, porque estamos muy cerquita y muchos de nosotres adoramos Uruguay, amamos sus tierras, y nos gusta ir seguido, ya que tenemos ahí amigos muy cercanos. Y la verdad que poder tocar como locales o locatarios, como dicen ustedes, en Uruguay, es, de verdad, una alegría inmensa para nosotres", dice Ximena Gallina (percusionista y vocalista de LDV), en diálogo con Caras y Caretas, a pocas horas de volver a Montevideo.

"La Delio es una es una orquesta de cumbia que en sus inicios se generó como una juntada de amigos y lo que intentamos fue replicar el sonido de las orquestas de cumbia tradicionales de antaño colombianas", cuenta Ximena.

En ese camino, "nos encontramos que ahí había una raíz, pero era una raíz de una cumbia que pertenece a otro camino, a otras personas, a otra gente, a otro paisaje, otras culturas. No nos sonaba a nosotros como a esa gente, nos sonaba totalmente distinto, porque a nosotros nos atraviesan otras cosas. Entonces en ese camino La Delio volvió a sus raíces, a nuestras raíces personales".

En Argentina, "la cumbia tiene una particularidad, una identidad, que suena muy diferente a las cumbias" de Colombia, de México, de Perú.

Por eso este proyecto se la jugó a buscar un "sonido personal, que tiene mucho de esta ciudad, de Buenos Aires, y apelamos a ese mapa de músicas que forma parte de la vida de cada uno de nosotres. Y ahí está el rock, está el tango".

Esta postura, este compromiso, tiene un carácter político, reconoce Ximena. "Nuestra música conecta con nuestras elecciones de vida y nuestro recorrido. Nosotros somos músiques, no somos un adorno de la sociedad, somos trabajadores de la cultura, y no estamos acá para entretener a la gente, no somos bufones. Nosotros tenemos cabeza, tenemos ideas, tenemos cosas que contar y tenemos situaciones que representar, porque también como representantes de la cultura de nuestro país, somos representantes de nuestro pueblo. Buscamos específicamente que eso se refleje arriba del escenario, que suceda en una letra, y otras veces también nos sale naturalmente. Estamos contando y cantando desde un lugar más de lucha, desde un lugar más de lucha desde el lado romántico también, porque cuando nosotros estamos diciendo 'amar es cuidar', y eso es político".

Embed - La Delio Valdez y EMI - Pedazo de Papel

La Delio, explica Ximena, dedica mucho tiempo a reflexionar y seleccionar "repertorios que siempre tengan algo distinto dependiendo del lugar donde nos presentamos".

A "nosotros nos gusta mucho haber sido convocados a este evento, a este Cosquín Rock en Montevideo. Ya es el tercer año consecutivo que participamos en el Cosquín Rock de acá, en Argentina, representando a la cumbia, y ahora nos toca en Uruguay. Sabemos que somos convocados a muchos festivales de diferentes géneros y distintos estilos, y somos muy conscientes de que el género que tocamos específicamente es la cumbia, pero la Delio Valdez, como te dije, está atravesada por muchísimos géneros al mismo tiempo, porque en nosotros y en la música que hacemos y en nuestra historia y en nuestras influencias está sin ninguna duda inmerso el folklore y también el rock".

En este plan, el toque de este sábado, en la Rural del Prado, "hemos pensado un repertorio más power", jugado a poner en el centro de la performance la sección más rítmica y "eléctrica, con la guitarra, el bajo y el timbal, sonando adelante".

Y el repertorio "tendrá un poco de todo, porque sabemos que habrá gente que querrá escuchar los clásicos, otra gente que querrá escuchar algo de lo último, del disco El tiempo y la serenata, y también va a haber gente que no nos escuchó nunca. Ahí estará el juego ese de seducir a las personas que nunca nos escucharon y que nos van a descubrir".

Embed - Inocente (En Vivo En El Luna Park) - La Delio Valdez y Karina

La búsqueda sin recetas

Para construir su identidad musical a través de lo compositivo, arreglístico e interpretativo, La Delio no "tiene una receta particular".

"Comenzamos haciendo versiones de cumbias ya conocidas, de lo popular, composiciones más colombianas, algunas cumbias mexicanas. Después tomamos algunas cumbias más del sur, más andinas, y bueno. Y eso, para nuestro primer disco de música original y para el segundo (El tiempo y la serenata, que es el sexto título en la discografía de LDV), que fueron búsquedas a partir de todo lo que hemos conocido y transitado".

En el proceso que dio forma a esta última edición discográfica, "nos atravesaron diferentes cosas, porque lo hicimos en el medio de la pandemia, y las canciones que lo integran, entonces, tienen un tinte un poco más melancólico, porque nacieron en la soledad, en el aislamiento. En ese tiempo sucedieron otras cosas; es como el hombre o la mujer en el medio de tanta inmensidad. Por eso el disco tiene mucho más valor el tema del encuentro".

Ahora, en estos últimos meses, "estamos trabajando en un disco nuevo y las canciones que estamos trabajando están atravesadas por otras cosas muy distintas".

Además, "estamos probando, por primera vez, otro método de creación, de composición más grupal. Entonces nos preguntamos: '¿Queremos que en este disco nuevo esté la cumbia tradicional así como a simple vista o queremos que esté escondida?; ¿queremos tenga elementos nuevos, que tenga sonidos nuevos, que tenga algo más moderno, que haya más máquina o menos máquina, qué voces queremos escuchar?' Y bueno, están surgiendo cosas nunca escuchadas por el público de La Delio Valdés. Pero siempre sin jugar con las recetas: toda la apuesta es a la exploración, a la búsqueda".