Robert Redford (1936-2025), uno de los iconos más destacados del cine estadounidense, muere esta madrugada a los 89 años en su hogar en Utah. Además de su presencia como actor, Redford dio pasos decisivos detrás de la cámara. En 1980 dirigió Ordinary People, que se alzó con cuatro premios Oscar, incluido Mejor Director.
Adieu
La leyenda del cine Robert Redford muere a los 89 años
Muere Robert Redford quien trascendió como actor, director, activista y mecenas del cine independiente convirtiéndose en ídolo de una generación.