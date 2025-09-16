La leyenda del cine Robert Redford muere a los 89 años. 

Sundance y el cine independiente

Entre sus legados más perdurables está la creación del Sundance Institute y del Festival de Cine de Sundance, fundados con el objetivo de apoyar el cine independiente y dar espacio a voces nuevas en el cine de autor. Redford también fue conocido por su firme compromiso con causas sociales y ambientales. A lo largo de su vida pública se pronunció y actuó en favor de la conservación del medio ambiente, los derechos civiles y otros temas de justicia social.

En cuanto al final de su carrera como actor, su última actuación importante fue The Old Man & the Gun (2018), película con la que anunció su retiro de la actuación.

Robert Redford deja una huella profunda en diferentes ámbitos: el cine comercial, el cine independiente, la dirección, la producción, el activismo y como figura inspiradora para varias generaciones de cineastas. Su muerte marca el cierre de un ciclo para quienes lo vieron transformarse de galán clásico en un líder cultural con conciencia social.