En El Teatro Solís. Una voz que hizo del tiempo su territorio: Maia Castro

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Desde sus comienzos en 2006, Maia Castro ha construido una carrera sólida que la llevó por escenarios de Uruguay, América y Europa. Su obra se mueve entre el tango, la milonga, el folclore y la canción ciudadana, siempre con una impronta personal que dialoga con la tradición sin quedar atrapada en ella.

Con seis discos editados y múltiples giras internacionales, su voz ha sabido renovarse sin perder raíz. Este concierto será, precisamente, un recorrido por esas canciones que definieron su identidad: composiciones propias, reversiones y homenajes recientes a figuras fundamentales como Alfredo Zitarrosa y Amalia de la Vega.

Un escenario, muchas historias

El espectáculo reunirá a músicos que han acompañado distintas etapas de su carrera, junto a artistas invitados, en una propuesta especialmente diseñada para la ocasión. A su ya característico cuarteto de guitarras se sumará una formación ampliada que dará lugar a una sonoridad más intensa y diversa.

La puesta promete un equilibrio entre lo íntimo y lo expansivo, donde cada arreglo y cada interpretación funcionen como fragmentos de una historia mayor: la de una artista que ha sabido crecer sin perder su esencia.

Entre la emoción y la permanencia

Más que un concierto, la celebración de los 20 años de Maia Castro se perfila como una experiencia atravesada por la emoción, la fuerza y la sutileza.

Tres dimensiones que han marcado su obra y que volverán a encontrarse en el escenario del Solís.

En tiempos de inmediatez, sostener una voz propia durante dos décadas no es un dato menor. Por eso, esta fecha no solo celebra una trayectoria, sino también una forma de hacer música: comprometida con la identidad, abierta al presente y profundamente conectada con el público.

El 22 de agosto no será una noche más en la agenda cultural montevideana. Será una invitación a recorrer, junto a Maia Castro, un camino de 20 años hecho de canciones, escenarios y encuentros.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Tickantel, y todo indica que será una de esas funciones que quedan en la memoria colectiva. Una celebración de la música uruguaya en su estado más genuino.