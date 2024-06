Nueva exposición del Espacio de Arte Uruguayo en Beijing

Juan Manuel Rodríguez en Beijing

Tras cursar recientemente el Máster Universitario en Pintura en la Universidad del País Vasco en Bilbao, España, Juan Manuel Rodríguez viajó a Filipinas para realizar una residencia y parte de las obras que hoy exhibe en Beijing.

¿Cómo hago para explicar un proceso del cual no soy del todo consciente?, se pregunta el propio artista en su texto de maestría titulado “En el fondo”.

La respuesta no se hace esperar: “No se puede explicar por qué nace ese deseo por una imagen, surge de forma intuitiva, no es posible para mi identificar en ese momento si es una especie de atracción hacia el agua, como algo hipnótico o si se trata de su contenedor; si es la distorsión de la imagen en el agua o la fragmentación de rayos de luz de sol que proyectan el espectro lumínico sobre los azulejos azules del fondo de la piscina. O si es todo eso a la vez”.

“En cuanto comienzo a mojar toda la superficie del cuadro, previamente hago reservas, pequeños bordes blancos donde puedo escribir el titulo y donde, en ocasiones, aparecen algunas manchas y, chorretes de colores por donde estuvo drenando el exceso de agua que no aguanto su propio peso”, comenta en su texto.

Juan Manuel Rodríguez nació en 1980 en San José de Mayo, Uruguay, es Licenciado en Artes Plásticas y Visuales de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Asistió al taller Héctor Laborde, donde también fue docente y dirigió un taller en el Museo Departamental de San José (2007). Entre sus exposiciones personales se destacan "Todo el tiempo del mundo" (2011), "Hablo solo" (2010) y "Adolescente forever" (2004).

En sus pinturas, “he estado intentando una manera de pintar, en la que, con la ayuda del agua, pueda trascender mis sentidos, apoyándome en la idea de que hay algo que me conforma más allá de mi cuerpo, por ende de mi tiempo o mi espacio, algo que para muchas religiones fue entendido como alma o espíritu y que yo hoy, lejos de toda liturgia o religión, lo identifico como un rayo de luz, por lo tanto, energía”.

Para este artista uruguayo de mirada universal, crear es desafiar las estructuras normativas y permitir que lo sagrado y lo profano se entrelacen de manera subversiva.

“Los pequeños actos de profanación, tienen el potencial de trascender los límites y las restricciones impuestas por el poder y la autoridad”, nos susurra.

“Tu puesta de sol es mi amanecer” (Your sunset is my sunrise, como título original) ha sido organizada por la Embajada de Uruguay en China, en colaboración con New Millennium Gallery y Beijing Mubai Culture.

Quedemos entonces con el fervor asiático de lo que en Uruguay amanece, a través de las nuevas obras de Juan Manuel Rodríguez exhibidas en el Espacio de Arte Uruguayo de Beijing.

Fuente: Diario El Pueblo digital