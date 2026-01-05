Para personas mayores: talleres gratuitos y sin inscripción previa en Montevideo

En el Centro Comunal Zonal 14 (Camino Castro 104), los martes de 16:30 a 18:30 se realiza el taller de gerontopsicomotricidad, orientado al bienestar corporal y cognitivo.

El canto colectivo del TUMP tiene lugar los jueves de 9:30 a 11:30 en la Casa de Jóvenes Adultos Mayores de Pajas Blancas (Capitán Pedro de Mesa y Castro y Francisco Gil Lemos).

La murga también dice presente: los jueves de 16 a 18 en la Cooperativa 3 de Abril (Av. Luis Batlle Berres 5870) y los viernes de 9:30 a 11:30 en Cabaña Anaya (Lomas de Zamora 2512 esquina Luis Batlle Berres).

Municipio B

El Espacio GenerAcciones, ubicado en Mercedes entre Arenal Grande y Fernández Crespo, concentra gran parte de las actividades.

Allí se dictan talleres de teatro los lunes de 9:30 a 11:30, canto colectivo los miércoles en el mismo horario, tango y literatura los jueves de 16:30 a 18:30 y candombe y percusión los viernes de 9:30 a 11:30.

Además, los jueves de 10 a 12 funciona ActivaMente en el Complejo Cultural Castillo del Parque Rodó (Av. Julio Herrera y Reissig esquina Gonzalo Ramírez).

Municipio C

Las actividades se reparten entre el Centro Cultural Terminal Goes y el Museo Juan Manuel Blanes.

En Terminal Goes (Av. General Flores y Domingo Aramburú), los lunes de 9:30 a 11:30 se desarrolla ActivaMente.

En el Museo Blanes (Av. Millán 4015 esquina Pierre Fossey), el TUMP propone movimiento libre los martes y canto colectivo los viernes, ambos de 9:30 a 11:30.

Municipio CH

El Parque de la Amistad (Dolores Pereira de Rosell y Rivera) es el punto de encuentro.

Los martes de 16 a 18 se realiza canto colectivo y los jueves, en el mismo horario, talleres de teatro, en un entorno abierto y accesible.

Municipio D

En el Complejo SACUDE (Los Ángeles 5340 esquina Curitiba), los miércoles de 9:30 a 11:30 se ofrece el taller ActivaMente, enfocado en la estimulación cognitiva y el movimiento.

Municipio E

El Salón Comunal de COVISUNCA (Zum Felde 2090, block 6G) recibe los jueves de 9:30 a 11:30 el taller de canto colectivo impulsado por el TUMP.

Municipio F

El Centro Diurno de Camino Carrasco (Camino Carrasco 4467 y Pirán) concentra varias propuestas: canto colectivo los lunes, movimiento libre los miércoles y tai chi los viernes, siempre de 9:30 a 11:30.

Además, los miércoles de 9:30 a 11:30 se dicta gerontopsicomotricidad en el Centro Cultural y Deportivo Crece de Flor de Maroñas (Manuel Acuña 3061).

Municipio G

Las actividades se desarrollan en el Centro Barrio Peñarol (Aparicio Saravia y Av. Sayago), donde hay teatro los martes de 9:30 a 11:30, y en la Casa Comunitaria de Promoción de Salud Mental de Colón (Av. Garzón 1895 esquina Lanús), con teatro los miércoles y canto colectivo los martes, ambos de 9:30 a 11:30.

Con esta propuesta descentralizada y diversa, Montevideo apuesta a que el verano también sea un tiempo de encuentro, expresión y bienestar para las personas mayores, reafirmando su derecho al disfrute y a la participación activa en la vida cultural de la ciudad.