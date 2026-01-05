Festival de Folclore 2026: entrada gratuita pero con un requisito importantísimo

El Festival Nacional de Folclore 2026 y el 25º Encuentro Gaucho en Durazno ya tienen definidos sus principales lineamientos y uno de los aspectos centrales será su modalidad de acceso. El evento, que se desarrollará los días 6, 7 y 8 de febrero en el Parque de la Hispanidad, tendrá entrada gratuita, aunque será obligatorio realizar una acreditación o retirar previamente una entrada sin costo.
El sistema de acreditación está habilitado desde el 2 de enero y tiene como objetivo facilitar el control de capacidad, mejorar las condiciones de seguridad y organizar de forma más eficiente el flujo de público. Las entradas podrán gestionarse a través de redes de cobranza, plataformas online habilitadas y de manera presencial en la Tesorería de la Intendencia, donde se dispondrá una caja exclusiva frente a Plaza Sarandí. Desde la organización recomiendan realizar el trámite con anticipación para agilizar el ingreso al predio.
Además del acceso peatonal, se informó que el ingreso de vehículos al Parque de la Hispanidad tendrá un costo de $500. Este pago se realizará por los mismos canales que la acreditación, como parte del esquema de ordenamiento general del evento.
Una extensa grilla artística
La 52ª edición del Festival Nacional de Folclore contará con una extensa grilla artística con propuestas locales, nacionales e internacionales. El viernes 6 abrirá con el Concurso de Solistas, que tendrá instancias clasificatorias en distintos puntos del país, retomando el espíritu de descubrimiento de nuevos talentos del folclore uruguayo. Ese día también actuarán, entre otros, Chacho Ramos, Destino San Javier y Maggie Cullen.
El sábado 7 será el turno del Concurso de Dúos y de artistas como Numa Moraes, la Delegación de Cosquín, Gipsy Kings y Soledad, mientras que el domingo 8 cerrará con presentaciones de Carlos Benavides, Carlos Baute, Diego Torres y la Sinfónica de Tambores.
Desde la organización se destacó especialmente la participación de artistas del Festival de Cosquín, en el marco de un acuerdo cultural entre la Gobernación de Cosquín y el Gobierno de Durazno, que refuerza el carácter internacional del encuentro.
El festival será televisado y contará con el respaldo de una productora especializada encargada de la venta de sponsorización. En paralelo, la comisión organizadora continúa trabajando en aspectos operativos como la zona de exclusión vehicular, la guardería de motos y la disposición de puestos de venta dentro y fuera del parque.