Festival de Folclore 2026: entrada gratuita pero con un requisito importantísimo

Una extensa grilla artística

La 52ª edición del Festival Nacional de Folclore contará con una extensa grilla artística con propuestas locales, nacionales e internacionales. El viernes 6 abrirá con el Concurso de Solistas, que tendrá instancias clasificatorias en distintos puntos del país, retomando el espíritu de descubrimiento de nuevos talentos del folclore uruguayo. Ese día también actuarán, entre otros, Chacho Ramos, Destino San Javier y Maggie Cullen.

El sábado 7 será el turno del Concurso de Dúos y de artistas como Numa Moraes, la Delegación de Cosquín, Gipsy Kings y Soledad, mientras que el domingo 8 cerrará con presentaciones de Carlos Benavides, Carlos Baute, Diego Torres y la Sinfónica de Tambores.

Desde la organización se destacó especialmente la participación de artistas del Festival de Cosquín, en el marco de un acuerdo cultural entre la Gobernación de Cosquín y el Gobierno de Durazno, que refuerza el carácter internacional del encuentro.

El festival será televisado y contará con el respaldo de una productora especializada encargada de la venta de sponsorización. En paralelo, la comisión organizadora continúa trabajando en aspectos operativos como la zona de exclusión vehicular, la guardería de motos y la disposición de puestos de venta dentro y fuera del parque.