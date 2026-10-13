Guitarra Negra 2026 entra en su etapa decisiva: definieron los artistas para las semifinales en la Sala Zitarrosa

El Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo dio a conocer la nómina de músicos clasificados para las semifinales del programa «Guitarra Negra 2026». La iniciativa, gestionada por la Sala Zitarrosa, tiene como objetivo central promover el surgimiento, la integración y la proyección de creadores e intérpretes de la canción de raíz folclórica y folclórica criolla en todo el territorio nacional.