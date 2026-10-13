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Cultura | Sala Zitarrosa | artistas | cultura

Guitarra Negra 2026 entra en su etapa decisiva: definieron los artistas para las semifinales en la Sala Zitarrosa

Músicos de diversos puntos del país competirán en las categorías de solistas, dúos y conjuntos buscando acceder a la instancia final.

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Por Redacción de Caras y Caretas

El Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo dio a conocer la nómina de músicos clasificados para las semifinales del programa «Guitarra Negra 2026». La iniciativa, gestionada por la Sala Zitarrosa, tiene como objetivo central promover el surgimiento, la integración y la proyección de creadores e intérpretes de la canción de raíz folclórica y folclórica criolla en todo el territorio nacional.

Las jornadas semifinales se llevarán a cabo en la sala principal del céntrico escenario capitalino durante los miércoles 14 y 21 de octubre, a partir de la hora 20:00, con acceso gratuito para todo el público.

Primera fecha semifinal: miércoles 14 de octubre

La apertura de las instancias clasificatorias estará integrada por una variada grilla de exponentes del interior y la capital:

  • Martín Liard Bentancor (Montevideo)

  • mirá ro (Montevideo)

  • Tatiana Cabrera y Emilio Brito (Montevideo)

  • Juan Silva (Montevideo)

  • Mesones y Pastrana (Pinamar, Canelones)

  • Crema Doble (Montevideo)

  • Magda, Irene y Antonella (Montevideo)

  • Piotto Folk Experiment (Montevideo)

  • Florencia Nova (Montevideo)

Segunda fecha semifinal: miércoles 21 de octubre

La segunda jornada medirá a representantes de diversos departamentos en busca del pasaje a la gran final del certamen:

  • Milagros Capdevila Dúo (Maldonado)

  • Ritchie Pimienta (Montevideo)

  • Diego Vázquez y Juan Pedro Abella (Montevideo)

  • Santiago Fleitas Machado (Montevideo)

  • María Recoba (Treinta y Tres)

  • Proyecto Chamaco (Montevideo)

  • Irina y Elipsir (Montevideo)

  • Folklore de Cuareim (Artigas)

Además del acceso a las etapas de concurso en la Sala Zitarrosa, el programa Guitarra Negra otorga capacitación, tutorías técnicas y espacios de intercambio profesional a las agrupaciones seleccionadas, consolidándose como una de las principales plataformas públicas de fomento a la música folclórica nacional.

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