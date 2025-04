Samba do Marcio. La unión de las diferentes versiones de Uruguay a través de la música

Y si, es en Montevideo y conecta. Conecta con sur, norte, este y oeste. Y de eso les vengo a contar en la charla que tuve con su líder: Marcio Pena

Pregunta CYC: Lo primero que me llamó la atención es que Samba do Marcio ,en Montevideo específicamente, está sumamente bien percibida y aceptada como algo propio uruguayo. Cada vez que ustedes anuncian que van a estar en algún lado, se agota, se llena, la gente va, la gente hace historias, comentan. Las personas 100% de esta zona se sacan selfies, bailan. Entonces, es como un misterio.

Marcio Pena: Es buenísimo lo que decís porque a mí también me sorprende. Yo soy de Artigas y en la banda también hay gurises de Artigas, hay un guitarrista de Melo y, también hay personas de Montevideo. Yo creo que al público del sur, como decís vos, porque es verdad que Montevideo tiene su propia identidad , creo que lo que llega, no sé si llega por la música brasileña o por lo que sucede en el entorno de la roda de samba, que es como un lugar donde la gente está como efusiva, alegre. Yo estoy ahí tirando "chilena" todo el tiempo arriba del escenario. Mismo la producción no me deja tocar ningún instrumento como para que yo pueda tener como esa interacción con el público todo el tiempo. Y yo creo que también otra cosa que determina es que es una roda de samba brasileña, pero adaptada al Río La Plata.

Pregunta CYC: En realidad existen propuestas anteriores, de décadas anteriores pero muy vigentes como Bafo da Onça y hace unos años que ya existe el desfile específico de Escuelas de samba pero no había visto , hasta el caso de ustedes, algo que llenara salas y agotara entradas.

Marcio Pena: Yo hace 15 años que vivo en Montevideo y siempre transité la música brasileña en el interior porque es como que el mundo musical del norte es la escuela de Samba. Entonces, para mí siempre fue como un lugar común. Cuando yo me mudé a Montevideo, traté de re vincularme con la música, con la facultad de música. Entonces me di cuenta que es en sí la música es lo que más a mí me preocupa, me interesa desde la investigación. Antes aquí este estilo de música era asociado con los casamientos y fiestas de quince que luego de las 3 de la mañana venía el cotillón y se bailaba este estilo pero sin prestarle demasiada atención. Cumplía una función específica y si bien nos gusta divertirnos como a todos, quisimos trasladarlo de ese cliché a la apreciación de la música per se.

Es , Che, pará. Se puede hacer eso, divertirse, pasarla bien, terminar todo sudado, pero con un concepto musical, con un concepto que trasciende la música también. Nosotros tenemos un escenario 360 que te propone una puesta en escena, la persona que va está ahí y dice, "che, no entiendo portugués. Conozco dos canciones", pero en ese momento te soltás y haces parte también del espacio. Porque yo creo que lo importante es que seas parte porque cuando vos vas a un show, cualquier show, es difícil ser parte de. Porque vos ahí sos un espectador ,o al menos, muchas propuestas son así y a veces ni se interactúa ¿Y a quién no le gusta interactuar con la propuesta? Está buenísimo. Y yo trato todo el tiempo de buscar ese equilibrio.

También hay canciones en las cuales tratamos de mostrar más el potencial musical, los arreglos, el coro. Todos son excelentes músicos. Hay mucho trabajo por atrás como ensayos, arreglos, de pienso. También la roda de samba y la música brasileña tiene como por idiosincrasia, por así decirlo, esta idea de nos juntamos y tocamos. No sabemos qué vamos a tocar. La roda de samba tradicionalmente es eso, juntarse en un bar a tocar sin repertorio. Es medio lo que va sucediendo. Acá ,en realidad, es como otro encare. Yo pienso el show desde el momento cero, desde antes de salir del escenario hasta el momento que terminó. Está todo pensado, qué canción va, cuál es el speech que digo yo, los chistes. En un momento digo tal cosa y el cavaquinho me responde y la idea está armada, capaz que surge algo en el momento, pero la idea ya está pensada, ya está organizada, porque es un show completo en lo musical y en lo estético.

Pregunta CYC: Me parece muy interesante esto de que sin ir hacia lo agresivo, de decir, ey, no creas que el español es el idioma uruguayo, se va desde un lado donde se puede escuchar la música brasileña y que no sea solo la música brasileña más aceptada como la Bossa Nova de Caetano Veloso o Maria Bethânia, Chico Buarque porque sus letras son profundas , llevan a la reflexión , entonces que inspiren o sean citados por artistas uruguayos como fuente de inspiración, lógicamente está bien visto pero cuando se habla de samba, se suele asociar con algo más banal. Sinembargo si uno piensa en "Trem das Onze" de Adoniran Barbosa es una canción sonoramente bien de Carnaval, de samba, pero uno escucha la letra y uno se imagina una persona detenida en el tiempo que no se anima a vivir ni a expresar sus sentimientos y eso es triste. Y luego vemos la inteligencia de Caetano Veloso que sin prejuicio toma la misma canción y hace su versión con Maria Gadú y la lleva hacia otro lugar. No hay nada banal en la samba.

Marcio Pena: Tal cual, pero el ser del interior hace que este estilo musical sea parte de tu cotidiano y todo depende de cómo llegue y conecte con las personas. Ahora ,por ejemplo, que viene Gerardo (Nieto), yo estuve ahí haciendo los arreglos y las canciones que él me pasó son todas en base del son, en base del merengue. Hay muchos estilos musicales como la plena que no nacieron en Uruguay pero que hemos hecho carne en ello y hemos reconvertido estilos con nuestra impronta local.

Yo muchas veces trato de transmitir que esto hace parte de nosotros. Yo además, desde todo el trabajo que me lleva a armar el show, yo lo disfruto. Lo disfruto pero a morir. La gente lo recibe como auténtico porque lo es. Yo trabajo con la música y a mí me gusta hacerlo. O sea, está buenísima la parte de entretenimiento. A mí me encanta. Sambo Marcio es súper entretenido. Yo soy entretenido. Me considero una persona como súper como viva, con alegría, pero también me gusta todo lo otro. Me exijo con los arreglos , todos somos así.

Creo que ahí juega, que el samba, me gusta que es un espacio que da para la construcción en conjunto , para mezclar otros estilos. Yo sueño con colaborar con Fernando Cabrera, por ejemplo, y sé que la Sería una locura pero hemos tenido la suerte de que artistas de otros estilos musicales aceptaran colaborar cuando los invitábamos. Eso nos pasó con Jorge Nasser, Lea Ben Sasson, Martín Buscaglia y, por ejemplo, Nico Arnicho es nuestro padrino musical porque él es un investigador de música súper exigente consigo mismo y le encanta nuestra propuesta.

Yo estudio en la Facultad de Música y siempre surge la discusión o dicotomía entre la música popular y la música académica, y los genios de la música académica eran re populares. Yo creo que hay como un mal concepto de la popularidad. "Lo popular es banal. Es lo que todo el mundo logra entender. Si le gusta a todos, entonces no sirve". Yo no comparto eso.

A mí me pasó, yo cuando me vine a Montevideo para mirar y era una cuerda de candombe, era como cruz diablo porque el samba Lo era todo para mí en ese momento. Y me acuerdo que un amigo me dice, vos vamos al tablado en Malvin y fui y escuché los Curtidores de Hongos y sentí, ¿cómo me voy a estar perdiendo esto?

Si a mí hay algo que me sorprendió de trabajar con Nico (Arnicho), no era que él era un fenómeno musical, porque eso ya lo sabíamos todos, a mí me sorprendió que es un visionario. Además como tiene mucha experiencia y conoce a todos y a todas los que subieron al escenario acá, él me decía: "esto me parece que no, esto me parece que sí, anda por acá, anda por allá". Él es súper exigente con la música. A él lo único que le importa es la música. No le importa si estás tocando para 10.000 personas, para 3 personas.

Nosotros estábamos tocando a veces en un bar. Además, él tiene la idea de hacer funciones y yo decía :"vamos a hacer una sala para 100 personas". Y el Nico decía, no, agarremos un bar con 40 personas y hacemos dos funciones, una a las 19 y una a las 20. "Ah, bueno, dale". Entonces, estábamos tocando para 40 personas un repertorio de música brasileña. Yo tocaba la guitarra, el cavaquinho, y todo el tiempo estabas expuesto y si te equivocabas en algo y él paraba el show y decía, "vámonos, arrancamos". No podía soportar el error. Que estuviéramos haciendo mal, ¿viste? Y fue una escuela hermosa desde lo musical, pero también desde el respeto a la música y al público.

Pregunta CYC: Creo que eso es muy interesante porque creo que ahí está un poco el key, y sin sacar el misterio de Samba do Marcio, porque quiero que siga siendo un misterio, el hecho de tomarlo de una manera muy profesional, de tomarlo de una manera de investigación, de investigación musical e investigación hasta social también.

Marcio Pena: Creo que eso sí y en realidad cuando vos te empezás a entrar en el mundo más musical hay como una conversación del piano con el chico, el chico con el repique, y hay espacios. Y todo eso en el samba también pasa. Y tiene un lenguaje que nosotros tratamos de aplicarlo con la percusión. Las estrategias que nosotros usamos, tiene como dos patas en realidad, que es invitar a gente del medio local ,y por suerte la gente que ha venido son tremendos genios, como Buscaglia ,Nasser, Bermúdez, Lea y de afuera se pregunten "ah, están tocando con estos tigres y ¿quiénes son?" y que nos vengan a escuchar.

Además todos los que han colaborado con nosotros los han hecho con super buena onda.

Pregunta CYC: Creo que esa pasión que ustedes le ponen se nota a la hora de tocar en vivo en el escenario. La gente se contagia porque de repente alguno fue sabiéndolo a lo que se iba a enfrentar, sí, y con ganas, pero por circunstancias la había estado cansado de trabajar todo el día o yo qué sé, diferentes cosas. Y se renueva de energía a la historia y por ver la de ustedes, se contagia.

Marcio Pena: Si bien podría ser como un speech muy utilizado que la música te renueva el alma, empezó a pasar de que bajaba al escenario y decía, "vos tuve una semana horrible y qué bueno que vine,no sentía ánimo para venir y ahora estoy acá" y empecé a notar - porque además nosotros somos una banda de covers, lo que nos identifica son los arreglos - que las diferencias que le encuentran cuando bajás del escenario y que podés transmitir sin que sean tus propias palabras , para mí eso me vuela la cabeza de que sea real y es real.

Y como en Caras y Caretas nos gusta más que te quedes con la intriga y que seas parte de la investigación, te invitamos a que te des la oportunidad de ver en vivo la propuesta de Samba Do Marcio el 10 de Abril en Sala del Museo. Las entradas las podés conseguir en este link a perder los prejuicios musicales porque si te hace sentir, entonces es auténtico.