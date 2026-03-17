En Uruguay el Día de San Patricio se ha convertido en una jornada festiva para todos los amantes de la cerveza. Desde hace años, la capital y otras ciudades suman propuestas sociales y culturales que giran en torno a esta celebración de Irlanda que tiñe todo de verde.
Verde que te quiero verde
San Patricio en Uruguay: una tradición de Irlanda que se ha afianzado
San Patricio, patrón de Irlanda, trasciende fronteras y llega a Uruguay con música, comida y tiradas especiales de cerveza verde en varios pubs.