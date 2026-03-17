San Patricio en Uruguay: una tradición de Irlanda que se ha afianzado

TAVERN también festeja hoy con música y pintas bien tiradas desde la tarde hasta la noche, invitando a celebrar con energía irlandesa.

Otras propuestas del circuito nocturno local incluyen eventos en distintos locales con temática verde, música, promociones de bebidas y ambiente festivo.

Significado

La celebración, aunque hoy tiene un tono festivo y cultural en muchos países, nace como parte de la tradición cristiana para honrar a San Patricio, quien fue clave en la introducción del cristianismo en Irlanda. Hasta hace poco, en Irlanda la jornada estaba más ligada a actos religiosos y familiares antes de transformarse en una fiesta popular con desfiles y celebraciones públicas.

En ciudades como Dublín, Nueva York o Chicago se conjugan desfiles, actos culturales y el tradicional uso del color verde en prendas, decoraciones y hasta en bebidas.