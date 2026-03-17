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Cultura | Festivo |

Verde que te quiero verde

San Patricio en Uruguay: una tradición de Irlanda que se ha afianzado

San Patricio, patrón de Irlanda, trasciende fronteras y llega a Uruguay con música, comida y tiradas especiales de cerveza verde en varios pubs.

Fiesta de San Patricio, Montevideo 2020.

Fiesta de San Patricio, Montevideo 2020.

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En Uruguay el Día de San Patricio se ha convertido en una jornada festiva para todos los amantes de la cerveza. Desde hace años, la capital y otras ciudades suman propuestas sociales y culturales que giran en torno a esta celebración de Irlanda que tiñe todo de verde.

Eventos en pubs y bares

The Shannon Irish Pub, uno de los pioneros en traer la tradición irlandesa a Montevideo, lanza su fiesta de San Patricio esta noche (17 de marzo) con ambiente temático, música y bebidas típicas. La propuesta suele arrancar en la tarde y extenderse hasta entrada la madrugada.

TAVERN también festeja hoy con música y pintas bien tiradas desde la tarde hasta la noche, invitando a celebrar con energía irlandesa.

Otras propuestas del circuito nocturno local incluyen eventos en distintos locales con temática verde, música, promociones de bebidas y ambiente festivo.

Significado

La celebración, aunque hoy tiene un tono festivo y cultural en muchos países, nace como parte de la tradición cristiana para honrar a San Patricio, quien fue clave en la introducción del cristianismo en Irlanda. Hasta hace poco, en Irlanda la jornada estaba más ligada a actos religiosos y familiares antes de transformarse en una fiesta popular con desfiles y celebraciones públicas.

En ciudades como Dublín, Nueva York o Chicago se conjugan desfiles, actos culturales y el tradicional uso del color verde en prendas, decoraciones y hasta en bebidas.

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