Scorsese lo hizo otra vez: en noviembre se estrenará Beatles '64 por Disney+

Y así lo dice el comunicado oficial que adelanta algunos datos del estreno de “Beatles ‘64”, que tendrá a Scorsese en la producción y a Tedeschi en la dirección. El plan, dice el comunicado, es presentar “el espectáculo, pero también la historia con un íntimo detrás de escena, que captura el compañerismo entre John, Paul, George y Ringo, a medida que experimentaban una fama inimaginable”.

El documental contará además con material de archivo jamás exhibido, como así también nuevas entrevistas a McCartney y Starr, entre otros nombres vinculados a esa banda.

Otra de Scorsese

Este inminente estreno, que llegará directamente a la plataforma Disney+, sin escala en salas de cine, suma otro título a una larga y apasionada historia de Martin Scorsese con la música.

Los más memoriosos recordarán que el legendario cineasta fue el montajista de la película Woodstock, que se estrenó en el año 1970.

En los últimos años, además, estas aventuras musicales en formato documental de Scorsese dejaron dos títulos bien interesantes.

En 2005 estrenó “No Direction Home”, que relata los inicios musicales de Bob Dylan hasta la época en que abandonó el folk.

Y en 2011 llegó el turno del estreno de “George Harrison: Living in the Material World, otro documental que retrata al exbeatle.

Beatlemanía a pleno

Los seguidores y fans del cuarteto de Liverpool tiene este año otra razón para reencender la pasión beatlera.

El 22 de noviembre, se reeditarán seis "discos estadounidenses" de la banda en vinilo en una colección titulada The Beatles: 1964 U.S. Albums in Mono, que incluye Meet The Beatles!, The Beatles’ Second Album, A Hard Day’s Night, Something New, The Beatles’ Story, Beatles ’65 y The Early Beatles.