"Checho" Hernández: "En la Compañía encontré todo lo que fui a buscar" pese a "extrañar" el parodismo

Sergio Checho Hernández volvió a la categoría revistas luego de casi tres décadas, en dónde consiguió el primer premio con La Compañía, además de ser ternado como una de las figuras de la categoría. El artista habló con Caras y Caretas dónde destacó el Carnaval que vivió y vaticinó lo que será el próximo año.
Pese a haber debutado en la categoría en el año 1997, lo hizo como bailarín, por lo que esta experiencia como actor principal, hizo que fuera “un Carnaval distinto pero espectacular. Sin dudas fue una experiencia que me marcó mucho”.
En cuánto a su llegada a La Compañía, a quien calificó como “uno de los conjuntos más grandes de la categoría”, reveló que se sintió nervioso pero que Gustavo Jean Claude Pérez (director del conjunto), “me dijo que no querían un capocómico, sino que querían que fuera yo mismo. Eso me sacó un poco de presión”.
“A mí me gusta mucho la competencia y me generaba esa presión en el buen sentido, porque me tocaba el rol de protagonizar y estaba encargado del humor. Me generaba un nerviosismo extra que funcionara lo que hiciera sobre el escenario, y cuándo vimos que había un ida y vuelta con el público, empezamos a soltarnos y a disfrutar más”, agregó.
La dificultad de ganar en Carnaval
En su regreso a la categoría, La Compañía logró abrochar el primer premio. Durante la entrevista, Checho Hernández recordó que este es su quinto título en sus casi 30 años en Carnaval. El primero fue como bailarín en la revista Rebelión, luego en 2005 con Nazarenos y en 2006 y 2020 con Los Muchachos.
“Es muy difícil ganar y cuando uno lo logra la felicidad a veces es hasta desmedida. De igual manera, nos parecía que el espectáculo ameritaba un primer premio porque entendíamos que tenía méritos para ser un espectáculo ganador”, aseguró.
Entre estas ternas aparece La Compañía como uno de los mejores elencos del Carnaval, que a entender de Hernández “es una de las más lindas” y según contó, “veníamos trabajando y hablando porque nos parecía que teníamos un elenco espectacular”. Además, calificó como “mágico” y la “frutilla de la torta” el obtener el primer premio pero además esta terna.
Además, en lo individual, Serio Checho Hernández está ternado a figura de revistas, algo que según relató lo hace “muy feliz”. “Nunca estuve ternado a nada, tampoco había tenido tanto protagonismo, pero estar nominado y que mi nombre aparezca ahí me pone muy contento”.
Su futuro en Carnaval
Apenas terminó el Concurso Oficial del Carnaval, pero al ser consultado sobre su futuro para el próximo año, Hernández sostuvo que desde que fue padre se toma la semana de turismo para “pasar raya y definir con la familia lo que queremos hacer el siguiente año”.
“En La Compañía encontré todo lo que fui a buscar. Fui a buscar tranquilidad, mayor tiempo libre porque hay mucho menos ensayo y trabajo en los tablados. Buscaba eso para estar un poco más con la familia pero quería mostrarme un poco más y que me vean, algo que también logré”.
Es por esto, que aseguró que “soltarle la mano a La Compañía es difícil y te dan ganas de seguir” pero reveló que “extrañé la categoría de parodistas dónde la vorágine es mucho más arriba”.