"Checho" Hernández: "En la Compañía encontré todo lo que fui a buscar" pese a "extrañar" el parodismo

“A mí me gusta mucho la competencia y me generaba esa presión en el buen sentido, porque me tocaba el rol de protagonizar y estaba encargado del humor. Me generaba un nerviosismo extra que funcionara lo que hiciera sobre el escenario, y cuándo vimos que había un ida y vuelta con el público, empezamos a soltarnos y a disfrutar más”, agregó.

Checho Hernández 2

La dificultad de ganar en Carnaval

En su regreso a la categoría, La Compañía logró abrochar el primer premio. Durante la entrevista, Checho Hernández recordó que este es su quinto título en sus casi 30 años en Carnaval. El primero fue como bailarín en la revista Rebelión, luego en 2005 con Nazarenos y en 2006 y 2020 con Los Muchachos.

“Es muy difícil ganar y cuando uno lo logra la felicidad a veces es hasta desmedida. De igual manera, nos parecía que el espectáculo ameritaba un primer premio porque entendíamos que tenía méritos para ser un espectáculo ganador”, aseguró.

“Estamos nominados a la terna más linda”

Una vez finalizado el Concurso Oficial del Carnaval, el jurado dio a conocer los ganadores de algunas menciones y las ternas para otras que se conocerán en las próximas semanas.

Entre estas ternas aparece La Compañía como uno de los mejores elencos del Carnaval, que a entender de Hernández “es una de las más lindas” y según contó, “veníamos trabajando y hablando porque nos parecía que teníamos un elenco espectacular”. Además, calificó como “mágico” y la “frutilla de la torta” el obtener el primer premio pero además esta terna.

Además, en lo individual, Serio Checho Hernández está ternado a figura de revistas, algo que según relató lo hace “muy feliz”. “Nunca estuve ternado a nada, tampoco había tenido tanto protagonismo, pero estar nominado y que mi nombre aparezca ahí me pone muy contento”.

Checho Hernández 3

Su futuro en Carnaval

Apenas terminó el Concurso Oficial del Carnaval, pero al ser consultado sobre su futuro para el próximo año, Hernández sostuvo que desde que fue padre se toma la semana de turismo para “pasar raya y definir con la familia lo que queremos hacer el siguiente año”.

“En La Compañía encontré todo lo que fui a buscar. Fui a buscar tranquilidad, mayor tiempo libre porque hay mucho menos ensayo y trabajo en los tablados. Buscaba eso para estar un poco más con la familia pero quería mostrarme un poco más y que me vean, algo que también logré”.

Es por esto, que aseguró que “soltarle la mano a La Compañía es difícil y te dan ganas de seguir” pero reveló que “extrañé la categoría de parodistas dónde la vorágine es mucho más arriba”.