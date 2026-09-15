Se lanzó la Comunidad Teatro de Verano con beneficios y descuentos

Según se aclara en la web “los beneficios pueden variar según cada espectáculo y estarán sujetos a las condiciones y disponibilidad establecidas para cada propuesta”. Por lo tanto “cada propuesta puede contar con un beneficio diferente, de acuerdo con las características de cada producción”.

Por eso en cada contacto la organización aclarará el espectáculo al que corresponde, el tipo de beneficio o descuento, las localidades o sectores disponibles, la cantidad de entradas disponibles, cuando corresponda, el período de vigencia, el código necesario para acceder al beneficio, y las condiciones específicas de utilización.

Un caso real

Este jueves se envió a la Comunidad del Teatro el aviso de que existe un código promocional para acceder a entradas 2x1 en El Cruce Fest el sábado 26 de setiembre. Allí se presentarán El Mató a un Policía Motorizado, Niña Lobo y Eté & Los Problems. Los cupos son limitados y están disponibles para entradas de los sectores Platea Baja y Alta hasta que se agoten.

También se informó que se puede acceder a 2x1 en entradas para el show de La Delio Valdez el 24 de Octubre. El beneficio es válido para todos los sectores y cuenta con cupos limitados, pero el beneficio estará disponible hasta el lunes 21 de setiembre “o hasta agotar cupos disponibles”.

Cómo acceder

Para recibir la información primero hace falta completar un formulario disponible en la web del Teatro de verano. A partir del registro se recibe información por el correo [email protected] “cuando exista un beneficio para un espectáculo junto con las condiciones de la propuesta”. En el mismo correo se envía el código necesario para acceder al beneficio. Que se utiliza directamente en la plataforma de Tickantel, allí al momento de realizar la compra, se debe seleccionar la tarifa “Comunidad Teatro de Verano” e ingresar el código indicado en el correo.