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Deportes Clausura | Club Atlético Peñarol |

¿Cómo están las tablas?

Posiciones del Clausura: MC Torque arriba, dos encabezan la Anual y Progreso prácticamente condenado

El ciudadano tiene puntaje perfecto en el Clausura. Peñarol y Racing lideran la tabla acumulada al tiempo que el descenso está al rojo vivo.

MC Torque lidera el Clausura.

MC Torque lidera el Clausura.

 @MvdCityTorque
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Los dirigidos por Marcelo Méndez quedaron en lo más alto del Clausura al derrotar a los negriazules que, junto a un Cerro de campaña impresionante, son los escoltas a tan sólo una unidad. Cuatro puntos por detrás del ciudadano aparece Racing que se trepó a la cima de la Anual.

El cervecero comparte junto a Peñarol lo más alto de la tabla acumulada, mientras que MC Torque quedó a tan solo dos puntos. Deportivo Maldonado no pudo ante Defensor Sporting quien sumó una victoria impostergable, y quedó relegado en la tabla.

En cuánto al descenso, Progreso cayó ante Cerro y prácticamente selló su boleto a la Segunda División. Danubio perdió tres puntos en el cierre y está muy complicado mientras que Wanderers y Cerro atraviesan una lucha para quedarse. Albion y Cerro Largo están en un duro momento deportivo, los resultados no acompañan y sus nombres empiezan a figurar en la zona roja.

Sexta fecha del Clausura

Resultados

  • Racing 3-2 Boston River
  • Wanderers 1-1 Nacional
  • Cerro Largo 0-0 Central Español
  • Progreso 1-3 Cerro
  • Juventud 1-1 Danubio
  • Defensor Sporting 1-0 Deportivo Maldonado
  • Peñarol 3-1 Albion
  • MC Torque 3-1 Liverpool

Posiciones Clausura

  1. MC Torque - 15 (-1)
  2. Liverpool - 13
  3. Cerro - 13
  4. Racing - 11
  5. Peñarol - 9 (-1)
  6. Juventud - 9
  7. Deportivo Maldonado - 8
  8. Boston River - 8
  9. Nacional - 8
  10. Wanderers - 8
  11. Progreso - 6
  12. Cerro Largo - 5
  13. Central Español - 5
  14. Defensor Sporting - 5
  15. Danubio - 3
  16. Albion - 0

Tabla Anual

  1. Peñarol - 52 (-1)
  2. Racing - 52
  3. MC Torque - 50 (-1)
  4. Deportivo Maldonado - 49
  5. Nacional - 43
  6. Wanderers - 43
  7. Liverpool - 42
  8. Central Español - 38
  9. Albion - 34
  10. Cerro Largo - 33
  11. Juventud - 32
  12. Defensor Sporting - 32
  13. Cerro - 31
  14. Boston River - 30
  15. Danubio - 25
  16. Progreso - 22

Descenso: Progreso 0.938 (61 pts), Danubio 1.046 (68 pts), Wanderers 1.138 (74 pts), Cerro 1.185 (77 pts), Albion 1.214 (34 pts).

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