Posiciones del Clausura: MC Torque arriba, dos encabezan la Anual y Progreso prácticamente condenado

En cuánto al descenso, Progreso cayó ante Cerro y prácticamente selló su boleto a la Segunda División. Danubio perdió tres puntos en el cierre y está muy complicado mientras que Wanderers y Cerro atraviesan una lucha para quedarse. Albion y Cerro Largo están en un duro momento deportivo, los resultados no acompañan y sus nombres empiezan a figurar en la zona roja.
Sexta fecha del Clausura
Resultados
- Racing 3-2 Boston River
- Wanderers 1-1 Nacional
- Cerro Largo 0-0 Central Español
- Progreso 1-3 Cerro
- Juventud 1-1 Danubio
- Defensor Sporting 1-0 Deportivo Maldonado
- Peñarol 3-1 Albion
- MC Torque 3-1 Liverpool
Posiciones Clausura
- MC Torque - 15 (-1)
- Liverpool - 13
- Cerro - 13
- Racing - 11
- Peñarol - 9 (-1)
- Juventud - 9
- Deportivo Maldonado - 8
- Boston River - 8
- Nacional - 8
- Wanderers - 8
- Progreso - 6
- Cerro Largo - 5
- Central Español - 5
- Defensor Sporting - 5
- Danubio - 3
- Albion - 0
Tabla Anual
- Peñarol - 52 (-1)
- Racing - 52
- MC Torque - 50 (-1)
- Deportivo Maldonado - 49
- Nacional - 43
- Wanderers - 43
- Liverpool - 42
- Central Español - 38
- Albion - 34
- Cerro Largo - 33
- Juventud - 32
- Defensor Sporting - 32
- Cerro - 31
- Boston River - 30
- Danubio - 25
- Progreso - 22
Descenso: Progreso 0.938 (61 pts), Danubio 1.046 (68 pts), Wanderers 1.138 (74 pts), Cerro 1.185 (77 pts), Albion 1.214 (34 pts).