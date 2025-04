Silvio Rodríguez regresa: la voz de la trova vuelve a Uruguay después de 13 años

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Silvio Rodríguez Domínguez (@zurron_del_aprendiz)

Rodríguez no viene solo. Llega acompañado de Quería saber, el disco que lanzó en junio del año pasado, una colección de canciones que huelen a tiempo, a memoria y a preguntas sin respuesta. "Primero iba a llamarse Canciones del siglo XXI (menos una), después Después, pero me decidí por Quería saber. Aunque tal vez debería llamarse Quiero saber, porque eso es lo que me mueve", confesó el artista sobre el proceso de bautizar su obra más reciente.