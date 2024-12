Tacuanoise: una invitación para volver a sentir

No eran músicos destacados por su virtuosismo con los instrumentos musicales pero sí tenían mucho que decir y se enfocaban en la ironía con rebeldía como se puede observar en la canción "God save the queen" (Dios salve a la reina) de Sex Pistols, y también en las letras de The Clash con "London Calling" (no vamos a hacer una traducción literal ya que apela a un llamado a manifestarse), Siouxsie and the Banshees, entre muchos otros.