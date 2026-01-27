Hacete socio para acceder a este contenido

comineza la temporada

Mesa Ejecutiva dio a conocer los detalles de la Supercopa

El partido entre Peñarol y Nacional por la Supercopa, tendrá lugar el próximo domingo a las 20:00 horas en el Estadio Centenario.

Peñarol y Nacional se enfrentan por la Supercopa.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Este domingo, Peñarol y Nacional estarán abriendo una nueva temporada del fútbol uruguayo, cuándo ambos se enfrenten en el marco de la Supercopa Uruguaya. La Mesa Ejecutiva dio a conocer los detalles para lo que será el primer partido oficial del año.

El encuentro entre carboneros y tricolores será el domingo 1 de febrero a las 20:00 horas en el Estadio Centenario. El sorteo realizado en la AUF, determinó que Peñarol sea el locatario por lo que ocupará el banco de suplentes que está contra la tribuna Ámsterdam.

En caso de empate en el tiempo reglamentario, se disputará un alargue y en caso de persistir el mismo, el campeón se definirá desde los penales. En las próximas horas se conocerán a los árbitros del encuentro.

Nacional llega a esta instancia por ser el último campeón Uruguayo, mientras que Peñarol lo hace por ser el último campeón del Torneo Intermedio.

Entradas a la venta

Este martes comenzó la venta de entradas para el encuentro, las cuáles pueden adquirirse a través de la web de Auftickets.

  • Ámsterdam y Colombes: $750 (socios $400)
  • Olímpica - compartida: $1.100 (socios $600)
  • América: $1.400 (socios $750)

