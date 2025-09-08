Viajar a través de 870 máscaras: Claudio Rama lanzó "Los otros rostros de América Latina"

El autor, que además de economista y académico es coleccionista y artista plástico, contextualiza su vínculo con las piezas en términos de largo recorrido y trabajo de campo: “Desde hace muchos años, decenas tal vez, registro haber sacado fotos y de haber visto con atención el mundo de las máscaras. La primera careta que compré fue en México por la segunda mitad de los años 70 y rondó cerca de mi vida por años”.

Sobre el proyecto del libro, Rama resume su alcance: "Esta es una colección en construcción y en este libro he reunido 870 máscaras de veinte países de nuestra América Latina".

El valor de la obra

Críticos y especialistas destacan el valor de esta publicación. Para Facundo Almeida, director del MAPI, “difícilmente en otro lugar exista la posibilidad de visitar en un solo espacio, exposiciones con una variedad de objetos que le permite al visitante tener un panorama de la diversidad e importancia que estos otros rostros -y sus fiestas y celebraciones asociadas- tienen en el continente; descubriendo diferencias, pero también similitudes; rupturas, continuidades, tradiciones e innovaciones”.

El libro no se limita a mostrar máscaras como objetos decorativos, sino que las presenta como testigos vivos de la historia: “Estas máscaras que comparecen en el libro han sido usadas, pertenecieron a danzantes, participaron en fiestas, son un documento etnográfico, pertenecen a una tradición viva”, señala el poeta, crítico de arte y director del Museo Figari, Pablo Thiago Rocca.

Por otro lado, destaca que la obra dialoga con el papel de las máscaras en la historia del arte y en la construcción simbólica de las sociedades. “La máscara que oculta el rostro a la vez revela la interioridad de la persona”. Y añade: “Debe ser vista por los otros”.

“La máscara es un objeto plástico. Esto que suena a perogrullada es de una importancia capital en la historia del arte de occidente. Sin las máscaras africanas no hubiéramos tenido ‘Las señoritas de Avignon (1907) de Pablo Picasso y, sin ese solo cuadro, es difícil explicar el desarrollo del arte europeo del siglo XX y del arte contemporáneo en general", expresa.

"Repasando lecturas y pensamientos, encontré algunas interpretaciones que me llevaron a la presunción de que las sociedades siempre estuvieron encubiertas por discursos, imágenes y máscaras. O sea, por la cultura simbólica", destaca Augusto Pérez Lindo, doctor en Filosofía, profesor en la Untref, UP y MDP.

Con Los otros rostros de América Latina, Rama ofrece una obra que no solo documenta y preserva, sino que también interpela sobre el significado profundo de las máscaras como símbolos de identidad, memoria y transformación cultural.

Sobre el autor

Claudio Rama es doctor en Educación, doctor en Derecho y ha alcanzado cuatro postdoctorados. Economista, máster en

Gerencia Educativa, investigador Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores.

Director del IPES (Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superior) CFE.

Fue director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC).

En Uruguay fue director del Instituto Nacional del Libro, del Sistema Nacional de Televisión, vicepresidente del Servicio

Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE) y director académico de la Universidad de la Empresa (UDE).

Tiene 28 libros propios. Obtuvo tres veces el Premio Nacional de Literatura del Uruguay. Recibió siete Doctorados Honoris Causa.

Es coleccionista de máscaras etnográficas latinoamericanas desde hace décadas y es también un artista plástico destacado, dentro y fuera de fronteras.